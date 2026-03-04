Mary Lea Trump’ın Paylaştığı Fotoğraf Dünya Gündeminde

İran’da meydana gelen İsrail hava saldırısında 168 kişinin hayatını kaybetmesi büyük bir infiale yol açtı. Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunu 8 ila 14 yaş arasındaki kız çocukları oluşturuyordu. Saldırı sonrası ülke genelinde küçük kız çocukları için cenaze törenleri düzenlendi ve bu amaçla özel bir mezarlık oluşturuldu. Toplu mezarların havadan çekilmiş görüntüleri, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Çocuk mezarlarını gündeme getirenlerden biri ABD Başkanı’nın yeğeni Mary Lea Trump oldu. Mary Trump, “bu fotoğrafı açıklamaları için herkese meydan okuyoruz” ifadeleriyle paylaşımda bulunarak olayın ciddiyetine dikkat çekti. Amcası Donald Trump’a yönelik sert eleştirilerde bulunan Mary Lea, “Donald’ın seçtiği bir savaşın içindeyiz. Çok sayıda İranlı çocuk öldü; altı Amerikan askeri hayatını kaybetti. Bu ölümlerden sorumlu ahlaksız adam, altın perdeleri ve 400 milyon dolarlık balo salonu hakkında saçma sapan konuşmalar yaptı çünkü onun öncelikleri bunlar” açıklamasıyla tepkisini ortaya koydu.

TRUMP’IN YEĞENİ HAKKINDA KISACA

Mary Lea Trump, 3 Mayıs 1965’te dünyaya geldi. Kendisi, Donald Trump’ın en büyük oğlu Fred Trump Jr.’ın kızı. Eğitim hayatına Ethel Walker Okulu’nda başladıktan sonra Tufts Üniversitesi’nde İngiliz edebiyatı okudu ve Columbia Üniversitesi’nde bu alanda yüksek lisans yaptı. Ardından, Adelphi Üniversitesi’nde klinik psikoloji alanında doktora eğitimini tamamladı. Mary Trump, Donald Trump’a karşı en sert eleştirilerden birini getirerek 2020 yılında yayınladığı “Çok Fazla Asla Yetmez” kitabında, amcasını “saldırgan bir narsisist” olarak tanımladı. Trump ailesi, kitabın yayınlanmasını engellemeye çalıştığı davalarda başarısız oldu.