Belçika Gerilime Dahil Olma Olasılığını Değerlendiriyor

Belçika’nın RTL Info televizyon kanalına konuşan Francken, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının yol açtığı gerilim sebebiyle, Orta Doğu’da mahsur kalan vatandaşları için askeri uçaklarla tahliye planladıklarını bildirdi. Francken, Belçika’nın ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaya askeri olarak katılıp katılmayacağına dair “Göreceğiz, belki.” şeklinde bir yanıt verdi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler devam ederken, 28 Şubat’ta İran’a askeri müdahale gerçekleştirdi. İran ise İsrail’in yanında, ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölgedeki bazı ülkelerde belirlediği hedeflere karşılık saldırılarda bulundu.

İDDİALAR ve CAN KAYIPLARI

AB ile İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu birçok üst düzey yetkilinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, İran Kızılayı, bu saldırılarda 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.