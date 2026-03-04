Samsun’da Cani Anneye Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

samsun-da-cani-anneye-agirlastirilmis-muebbet-cezasi

Samsun’un Atakum ilçesinde öğretmen olan kızı boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, sanık S.G. (61) tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı.

MAHKEME SÜRECİ TAMAMLANDI

Karar duruşmasında sanık S.G, pişmanlık duyduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

OLAYIN ARKA PLANI MERAK KONUSU OLDU

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde 8 Nisan 2025 tarihlerinde, İlkadım Sakarya İlkokulu Rehber Öğretmeni Tuba Bahar Günaydın, ikametinin banyosunda sol bileği kesilmiş bir şekilde ölü bulunmuştu. Yapılan soruşturmada tutuklanan anne S.G, kızıyla aralarında çıkan bir tartışma esnasında onu ittiğini ve düştükten sonra boynunu sıkarak öldürdüğünü, ardından intihar süsü vermek için bileğini kestiğini itiraf etti. S.G’nin emniyet ifadeleri, maktulle birlikte yaşadığını ve 2021 yılında oğlunun Hakkari’de şehit düşmesinin ardından kızının depresyona girdiğini öne sürdüğünü ortaya koymuştur.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mary Lea Trump’ın Paylaştığı Fotoğraf Dünya Gündeminde

İran'daki bir okulda meydana gelen İsrail saldırısının ardından ABD Başkanı'nın yeğeni Mary Lea Trump, Donald Trump'ı suçlayarak, kişisel kararların Amerikan askerlerine ve çocuklara zarar verdiğini ifade etti.
Gündem

Galatasaray Çeyrek Finale Yükseldi Hedef Kupayı Kazanmak

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşılaşmasının ardından her maçı kazanma hedefinde olduklarını vurguladı ve sezon hedeflerinin tutarlı bir şekilde sürdüğünü belirtti.
Gündem

OpenAI Anlaşmasında Değişiklik Yapılacak Açıklaması Geldi

OpenAI CEO'su Sam Altman, Pentagon ile yapılan yapay zeka anlaşmasında bazı değişiklikler yapıldığını açıkladı.
Gündem

Galatasaray Çeyrek Finale Yükseldi: Can Güner’in Sevinci

Galatasaray'da ilk kez sahaya çıkan Can Armando Güner, "Hayallerim gerçek oldu, bu büyük kulübün formasını giymek harika bir deneyim" ifadelerini kullandı.
Gündem

Motorin Zamı Son Anda İptal Edildi

Bugün uygulanması beklenen motorin zammı, sektör kaynaklarından alınan bilgiyle iptal edildi. Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarında önemli bir değişiklik yarattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.