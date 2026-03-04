Samsun’da Cani Anneye Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Samsun’un Atakum ilçesinde öğretmen olan kızı boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, sanık S.G. (61) tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı.

MAHKEME SÜRECİ TAMAMLANDI

Karar duruşmasında sanık S.G, pişmanlık duyduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

OLAYIN ARKA PLANI MERAK KONUSU OLDU

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde 8 Nisan 2025 tarihlerinde, İlkadım Sakarya İlkokulu Rehber Öğretmeni Tuba Bahar Günaydın, ikametinin banyosunda sol bileği kesilmiş bir şekilde ölü bulunmuştu. Yapılan soruşturmada tutuklanan anne S.G, kızıyla aralarında çıkan bir tartışma esnasında onu ittiğini ve düştükten sonra boynunu sıkarak öldürdüğünü, ardından intihar süsü vermek için bileğini kestiğini itiraf etti. S.G’nin emniyet ifadeleri, maktulle birlikte yaşadığını ve 2021 yılında oğlunun Hakkari’de şehit düşmesinin ardından kızının depresyona girdiğini öne sürdüğünü ortaya koymuştur.