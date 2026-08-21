19 Yaşındaki Yan Diomandé, Real Madrid’e İmza Attı

Yan Diomandé, henüz 19 yaşında olmasına rağmen futbol tarihinin en büyük transferlerinden birine imza atarak Real Madrid kadrosuna katıldı. Fildişi Sahili milli takım oyuncusu, bu yaz 144,3 milyon dolarlık bonservis bedeliyle yedi yıllık sözleşmeye imza attı. Bu rakam, onu tarihin en pahalı Afrikalı oyuncusu yaparken dünya futbolunun da en büyük transferlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Genç yıldız, Los Blancos formasıyla ilk maçına cumartesi günü Espanyol karşısında çıkacak.

ABİDÇAN'DA BAŞLAYAN FUTBOL SERÜVENİ

Diomandé, Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde dünyaya geldi. Mütevazı bir çocukluk geçiren genç futbolcu için aile ve arkadaşlar her zaman önemliydi. Futbola olan tutkusu daha küçük yaşlarda başladı; beyaz sandaletleriyle toprak sahalarda koşan Diomandé’yi görmek mümkündü. Kaleme aldığı açık mektupta, sert şut çekme becerisi nedeniyle Brezilyalı efsane Roberto Carlos’un adıyla anıldığını yazdı. Daha o günlerde doğal yeteneği herkes tarafından fark ediliyordu ve genç Diomandé, bu yeteneğin kendisini zirveye taşıyacağına inanıyordu. Yerel bir takımda daha ciddi şekilde futbol oynamaya başlayan Diomandé, kısa süre içinde arkadaşlarına geleceğin Cristiano Ronaldo’su olacağını söylemeye başladı. Bu hedefin gerçeğe dönüşmesindeki kırılma anı ise henüz 15 yaşındayken yaşandı.

AMERİKA'DA OLGUNLAŞAN YETENEK

Gana’da düzenlenen 17 yaş altı turnuvasında ülkesini temsil eden Diomandé, dünyanın dört bir yanından scoutların dikkatini çekti. Bir anda gözde oyuncu haline geldi ancak futbol endüstrisindeki pek çok genç yetenek gibi o da kısa sürede bir meta haline dönüştü. Menajerler, antrenörler ve kulüpler onu temsil etmek, transfer etmek ve geleceğine söz sahibi olmak istiyordu. Afrika’dan Amerika’ya uzanan karmaşık ortaklık anlaşmalarının ardından Diomandé’ye Florida’daki DME Akademisi’ne katılma şansı sunuldu. Henüz 15 yaşında olan genç oyuncunun, profesyonel bir ortamda gelişmesi ve oyunun zirvesinde yaşayacağı hayata hazırlanması planlanıyordu. Ancak bu hamle aslında etrafında dolanan diğer ajans ve takımlardan onu saklamanın da bir yoluydu. FIFA kuralları gereği 18 yaşında profesyonel sözleşme imzalayana kadar ABD’de kalması öngörülmüştü. Diomandé, bir valiz ve hayalleriyle Afrika’daki evinden ayrılarak ABD’ye tek yönlü bir yolculuğa çıktı.

Onu Miami havaalanından alan isim, DME Akademisi’nin futbol direktörü Todd Eason oldu. Eason, kısa sürede her yönden çekiştirilen bu çocuk için bir baba figürüne dönüştü. Eason, “Yalnızca Fransızca konuştuğu için dört saatlik dönüş yolculuğumuzda iletişimimiz çok sınırlıydı. Google Translate üzerinden küçük mesajlar paylaşarak birbirimizi tanımaya çalıştık. Takımda başka Fransızca konuşan oyuncular da vardı, o yüzden bir an önce kampüse dönüp onu diğerleriyle tanıştırmak ve oraya alışmasını sağlamak istedim” dedi. DME’de küçük bir oyuncu grubu haftada altı kez antrenman yapıyor, bunu dersleriyle dengeliyordu. Diomandé burada İngilizce öğrendi ve çok farklı bir yaşam biçimine alıştı. Takım içinde kısa sürede bağlar kurdu; nispeten sessiz kalmasına rağmen sahada adeta canlanıyordu. O ana kadar yalnızca video görüntülerini izleyen Eason’ı bile şaşırttı. Diomandé herkesten daha hızlıydı, topla daha zekiydi ve örnek olarak liderlik edebiliyordu. Eason, “Sadece güçlü bir oyuncumuz daha olduğunu düşünmüştüm, belki diğerlerinden biraz daha keskin. Ama sahaya çıkıp oynamaya başladığında ‘Bir dakika’ dedim. Onu izlemek her anlamda farklıydı. Bu fırsata sahip olduğum için çok heyecanlandım” ifadelerini kullandı.

LEGANÉS'E TRANSFER VE REAL MADRİD MAÇI

Eason’ın gözetiminde Diomandé yalnızca oyuncu olarak değil, insan olarak da gelişmeye devam etti. Ancak ailesinden uzakta olmak kolay değildi, özellikle de genç oyuncuları adeta nakit inek olarak gören bir endüstrinin içinde. Eason, Diomandé ile sadece futboldan değil, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan annesinden de konuşuyor ve oyuncunun arkasındaki insanı gerçekten önemsiyordu. Eason, “Her zaman ailesine bakabileceği ve annesini hastanelere götürebileceği noktaya gelmek istiyordu. Şampiyonlar Ligi kazanma hırsıyla hareket etmiyor; bu onun için sadece bir bonus. O sadece ailesine ve arkadaşlarına bakabilmek için en yüksek seviyede oynamak istiyor” dedi.

Diomandé’nin DME Akademisi’ndeki dönemi 2024’te sona erdi ancak dünya genelindeki profesyonel kulüplerin denemelerine davet edilmişti. Çeşitli nedenlerle bu denemeler sonuçsuz kaldı. Ta ki Amerikan spor organizasyonu Blue Crow devreye girene dek. Diomandé, Afrika’daki scoutları etkilediği günden bu yana Blue Crow tarafından yakından takip ediliyor ve yönlendiriliyordu. Kuruluş, Avrupa’da birçok profesyonel takıma yatırım yapmıştı. O dönem bu takımlardan biri de İspanya’nın en üst ligi La Liga’da mücadele eden Club Deportivo Leganés’ti. Afrika pazarına yakın ilgi duyan kulüp, Diomandé hakkında henüz çok küçükken bilgilendirildi, ABD’deki ilerleyişini takip etti ve Kasım 2024’te oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu hamle, artan ilgi karşısında Diomandé üzerindeki mali çıkarını güvence altına almak isteyen Blue Crow tarafından yönetildi.

İspanya’daki ilk döneminde önce Leganés altyapısında oynayan genç yetenek, ardından rezerv takıma ve kısa sürede A takıma yükseldi. Kulübün genel müdürü Martín Ortega, Diomandé’nin A takımla ilk antrenmanını hâlâ unutamıyor. Ortega, “En iyisiydi. Topla ilk buluşmasında özel bir şey izlediğinizi hissediyorsunuz. Etkileyici, sıra dışı ve hiç de sıradan değildi. Antrenman bittiğinde A takım oyuncularından bazıları bile bize gelip bu oyuncunun bizimle oynaması gerektiğini söyledi” dedi. O antrenmandan sadece günler sonra Diomandé, ligde Real Madrid’e karşı oynanacak maçın kadrosuna çağrıldı. 85. dakikada oyuna sonradan girerek profesyonel kariyerine başlayan genç kanat oyuncusu, takımının 3-2’lik mağlubiyetine engel olamasa da bu seviyeye ait olduğunu kanıtladı. Ortega, “İlk topu aldığında Federico Valverde’ye adeta onun özel bir oyuncu olmadığını düşünerek çalım attı. Etkileyici bir maç çıkardı ve sezon sonunda bize çok yardımcı oldu. 10 maç oynadı ve en iyisiydi” diye konuştu.

KIZ KARDEŞİNİ KAYBETTİ, SAHAYA ONUN İÇİN DÖNDÜ

Her şeyin yoluna girmeye başladığı aynı yıl Diomandé büyük bir acı yaşadı. Evinden uzaktayken kız kardeşi Roxane’in bir partide içkisine ilaç karıştırılması sonucu hayatını kaybettiği haberini aldı. Diomandé, kız kardeşine ve en büyük destekçisine yazdığı duygusal açık mektupta şu ifadelere yer verdi: “Futbol sahasında yaptığım her şey senin için. Bunu artık bir oyun gibi görmüyorum. Onu bir sahne gibi görüyorum. Bu, senin bende gördüklerini tüm dünyaya gösterme şansım. Her gol attığımda herkesin senin adını bilmesini sağlayacağım. Kimsenin seni unutmasına izin vermeyeceğim.” Roxane, hayatında gerçekten onun en iyisini isteyen insanlardan biriydi. Ölümü, Diomandé’nin futboldaki hızlı yükselişinde bir başka motivasyon kaynağı oldu.

REAL MADRİD'E UZANAN YOL

Sahada artık herkes bu yeteneğin farkına varmıştı. Leganés, oyuncunun serbest kalma bedelini artırmaya çalıştı ancak teklifler çoktan gelmeye başlamıştı. Sonunda Alman kulübü RB Leipzig ile anlaşma sağlandı ve pakete, gelecekteki satıştan Leganés’in pay alacağı bir madde eklendi. İspanyol kulübü, oyuncunun kısa süre içinde oyunun devleri tarafından astronomik bedellerle transfer edileceğinden emindi ve uzun vadeli plan yapmayı tercih etti. Ortega, “Elimizde ne olduğunu biliyorduk çünkü onu her antrenmanda izliyorduk. Bu oyuncunun özel olduğunu biliyorduk. Bana Barcelona ve İspanya’nın yıldızı Lamine Yamal’ı hatırlatıyor; topu sürüş şekli, her şeyi çok kolay ve doğal göstermesi…” ifadelerini kullandı. Leipzig’de geçirdiği başarılı bir sezon ve yaz aylarında Dünya Kupası’ndaki etkileyici performansı, büyük takımların transfer yarışına girmesine yetti. Real Madrid, çeşitli komplikasyonlara rağmen transferi sonuçlandırmayı başardı. Sorunların büyük bölümü, Diomandé’nin kariyerinin farklı dönemlerinde onu kimin temsil ettiğiyle ilgiliydi ve hukuki davalar süreci yavaşlattı. Geçmişinden bazı kişiler, 15 kez Şampiyonlar Ligi kazanan kulübe yapılan bu transferi, her zaman bir meta olarak gördükleri oyuncudan para kazanma fırsatı olarak değerlendirdi. Bu durum futbolda ne yazık ki oldukça yaygın ve bazen genç oyuncuların gerçek potansiyellerine ulaşamamasına neden oluyor. Ancak Diomandé’yi en iyi tanıyanlar, onun için her zaman oyunun önemli olduğunu, yönetim kurulu odalarındaki takım elbiseli insanların her kuruşu sıkıştırma çabalarının onu etkilemediğini söylüyor.

Ödenen para ve sahip olduğu yetenek göz önüne alındığında, oyuncunun hâlâ bir genç olduğunu unutmak kolay. Sadece üç yıl önce ABD’de gençlik futbolu oynuyordu; şimdi küresel bir yıldız. Eason, DME Akademisi’nden ayrılmasına rağmen eski öğrencisiyle ilişkisini sürdürüyor ve ona bu acımasız endüstride yol göstermeye çalışıyor. Eason, geçmişteki tüm menajer ve temsilcilerin Diomandé’nin kariyerini kolayca raydan çıkarabileceğini kabul ediyor ancak sonunda Fildişili oyuncunun saf yeteneğinin her şeyin üzerine çıktığını belirtiyor. Real Madrid’e katılmak artık kariyerinin en büyük sınavı olacak. Kulüpteki sorgulama başka hiçbir yere benzemiyor, medya ilgisi boğucu olabiliyor ve taraftarların beklentisi çok yüksek. Genç kanat oyuncusu, Afrikalı yeteneklerin hamisi olarak bilinen efsane teknik direktör José Mourinho’nun yönetiminde görev yapacak. Mourinho daha önce Didier Drogba, Samuel Eto’o, Mikel John Obi ve Michael Essien gibi Afrikalı yıldızlarla çalışmış biri. Eason, son olarak Dünya Kupası için ABD’de olduğu sırada Diomandé ile konuştuğunu ve 19 yaşındaki oyuncunun bu zorluğun üstesinden gelebileceğine dair hiçbir şüphesi olmadığını söylüyor. Eason, “Benim için bu ilişkideki tutkum, onun genç bir adam olarak başına gelecekleri kaldırabilecek şekilde hazır olmasını sağlamak. İnsanların pek fark etmediği bir şey var: Ne kadar rekabetçi olduğu. Tavanının nerede olduğunu bilmiyorum. Onu hiçbir zaman aşırı zorlanmış görmedim, bu yüzden onu Real Madrid’de görmek için sabırsızlanıyorum. Kağıt üzerinde ilk üç oyuncu arasında gösterilmeyebilir ama çok hızlı bir şekilde oraya yükseleceğine dair bir hissim var” dedi.