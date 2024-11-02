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“2 Yıl Önce Böbrek Nakli Olan”

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İNEGÖL’DE BÖBREK NAKİLLİ GENÇ KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce böbrek nakli olan 37 yaşındaki Özcan G.’den 2 gündür haber alınamıyordu. Olay, Akhisar Mahallesi’nde yaşandı.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İddialara göre, yakınları tarafından evinde hareketsiz yatan Özcan G. bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Gelen ekipler, Özcan G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız bedeni, evdeki incelemelerin ardından morga götürüldü. Özcan G.’nin 2 yıl önce böbrek nakli olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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