Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig İle Yan Yana

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig için Iğdır deplasmanında ter dökecek.

SÜPER LİG HEDEFİ YAKLAŞIYOR

Ligde Erzurumspor FK’nın ardından ikinci direkt Süper Lig’e yüksecek takım, 38. haftada 2 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek karşılaşmaların ardından belirlenecek.

YARIŞ TAHİNİ ÖNEM KAZANDI

Şampiyonun yanı sıra doğrudan Süper Lig’e yükselecek diğer takımın belirlenmesi için Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor arasındaki mücadele son haftaya taşındı. Amed Sportif Faaliyetler’in 73 puana sahip olduğu bu yarışta, sezonun ilk yarısında oynanan maçta ev sahibi ekip 2-1’lik skorla galip gelirken, İstanbul’daki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Eğer Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Iğdır FK ile oynayacağı maçtan galip gelirse, rakibinin sonuçlarına bakılmaksızın doğrudan Süper Lig’e adını yazdıracak. Diyarbakır ekibi, bu maçla birlikte tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselebilme şansını elde edecek.

HEDEF 1. LİG’DEN SÜPER LİG’E

Amed Sportif Faaliyetler, 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak 1. Lig’e terfi etti. Geçtiğimiz sezonu 9. sırada tamamlayan takım, bu sezon Süper Lig’e bir adım daha yaklaşmış durumda.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ YOLDAŞLIK YAPIYOR

Süper Lig hedefi doğrultusunda kritik bir maça hazırlanan Amed Sportif Faaliyetler’de teknik direktör değişikliğine gidildi. Kulüp yönetimi, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak’ı atadı. Sezon boyunca Amed Sportif Faaliyetler, Mehmet Altıparmak ve Sinan Kaloğlu ile de ilişiklerini sonlandırmıştı.