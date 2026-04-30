Trabzonspor’un Felipe Augusto İle Deplasman Performansı

Trabzonspor’un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, takımına bu sezon 31 hafta sonunda etkin bir skor katkısı sağlarken, gollerin büyük bir kısmını deplasmanda kaydetti.

İLK SEZONUNDA PARLADI

Bordo-mavili kulübün sezonun başlangıcında Belçika’nın Cercle Brugge’den kadrosuna dahil ettiği 22 yaşındaki santrfor, kariyerinin en etkili dönemini geçiriyor.

DEPLASMANDA GOL ÜSTÜNE GOL

Felipe Augusto, forma giydiği 30 lig maçında toplam 2 bin 51 dakika sahada kalmayı başararak, 13 gol attı. Bu gollerin 10’unu deplasmanda kaydeden Augusto, 3 golü ise Akyazı Stadı’nda rakip filelere gönderdi. Ayrıca, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa yarı finalinde birer deplasman golü daha ekledi.

DEPLASMANDA ŞOV YAPTI

Brezilyalı oyuncu, Trabzonspor’un ligde deplasmanda oynadığı Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Rizespor, Başakşehir, Kocaelispor, Gaziantep FK, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında birer, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti. Türkiye Kupası’nda Başakşehir ile İstanbul’da, TFF Süper Kupa yarı finalinde ise Galatasaray ile Gaziantep’te yapılan karşılaşmalarda da birer gol attı.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA BAŞARI

Trabzonspor, Felipe Augusto’nun gol attığı ligdeki toplam 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 65 puana ulaşan Karadeniz ekibi, Augusto’nun gol attığı karşılaşmalarda 28 puanı hanesine eklemeyi başardı.