Alman Devi Borussia Dortmund Dorgeles Nene İçin Devrede

Sezon sonu yaklaşırken, teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe’nin sezon boyunca öne çıkan oyuncularına ilgi artıyor.

ALMAN DEVİNDEN İLGİ

Sezon açılışında 18 milyon Euro karşılığında Salzburg’dan Fenerbahçe’ye katılan Dorgeles Nene, dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Bu sezon boyunca 39 resmi maçta 11 gol ve 10 asistle oynayan Malili futbolcuya, Bundesliga’nın köklü takımlarından Borussia Dortmund talip oldu.

25 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Ayrıca, Dortmund’un Fenerbahçe’ye 23 yaşındaki Nene için ilgi mektubu gönderdiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulübün, Nene için 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor. Alman kulübünün, transfer için yapacağı müzakerelerin ardından resmi teklif sunması durumunda görüşmelere başlanması bekleniyor.