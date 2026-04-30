Alman Devi Borussia Dortmund Dorgeles Nene İçin Devrede

Sezon sonu yaklaşırken, teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe’nin sezon boyunca öne çıkan oyuncularına ilgi artıyor.

ALMAN DEVİNDEN İLGİ

Sezon açılışında 18 milyon Euro karşılığında Salzburg’dan Fenerbahçe’ye katılan Dorgeles Nene, dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Bu sezon boyunca 39 resmi maçta 11 gol ve 10 asistle oynayan Malili futbolcuya, Bundesliga’nın köklü takımlarından Borussia Dortmund talip oldu.

25 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Ayrıca, Dortmund’un Fenerbahçe’ye 23 yaşındaki Nene için ilgi mektubu gönderdiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulübün, Nene için 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor. Alman kulübünün, transfer için yapacağı müzakerelerin ardından resmi teklif sunması durumunda görüşmelere başlanması bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig İle Yan Yana

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'deki son maçında Iğdır FK'ya karşı galip gelirse, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselebilecek.
Gündem

Trabzonspor’un Felipe Augusto İle Deplasman Performansı

Trabzonspor'un 22 yaşındaki forveti Felipe Augusto, bu sezon 31 hafta sonunda 13 gol atarken, bu gollerin 10'unu deplasman maçlarında kaydetti.
Gündem

PSG Bayern Münih Maçında Rekorlar Kırıldı

Paris Saint Germain ve Bayern Münih arasında oynanan 5-4'lük UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 9 golle tarihe geçti ve birçok rekor kırdı.
Gündem

Yasin Kol’un Dev Derbi Performansı Değerlendirildi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapan hakem Yasin Kol, 8.8 puan alarak "çok iyi/mükemmel" olarak değerlendirildi.
Gündem

Fenerbahçe’de Kriz Derinleşiyor Ederson Ayrılıyor mu

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası, sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olabileceği iddia edildi.