Yasin Kol’un Dev Derbi Performansı Değerlendirildi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbinin ardından hakem performansı değerlendirildi.

HAKEM PERFORMANSI ÜST DÜZEY

Yasin Kol, bu maçta aldığı 10 üzerinden 8.8 puanla “çok iyi/mükemmel” bir yönetim sergilediği belirtiliyor. Bu nota göre, Kol’un karşılaşma sırasında herhangi bir kritik hata yapmadığı ve maçı yüksek bir standartta yönettiği ifade edildi.

YASİN KOL UNUTULMAZ BİR HAFTA GEÇİRECEK

Ayrıca, Yasin Kol’un bu hafta Süper Lig’de önemli bir müsabakada daha görev almasının beklendiği kaydedildi.