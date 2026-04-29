PSG Bayern Münih Maçında Rekorlar Kırıldı

Avrupa futbolunun en prestijli kulüpler organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonunun ilk yarı final karşılaşmasında son şampiyon Paris Saint Germain (PSG) ile Bayern Münih, Fransa’da mücadele etti.

Çarpıcı bir gol mücadelesine ev sahipliği yapan bu tarihi yarı final maçı, PSG’nin 5-4’lük üstünlüğüyle sona ererek rövanş öncesinde avantaj sağladı.

Büyük karşılaşmada PSG’nin gollerini Hviça Kvaratshelia (2), Joao Neves ve Ousmane Dembele (2) kaydetti. Bayern Münih ise Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano ve Luis Diaz ile karşılık verdi.

BİR TARİHİ MAÇTA REKORLAR KIRILDI

Rövanş maçı 6 Mayıs Çarşamba günü Allianz Arena’da gerçekleşerek final yolunu açacak.

PSG ile Bayern Münih arasında oynanan mücadelede birçok rekor kırıldı. Opta’nın verilerine göre, Avrupa kupası yarı finallerinde ilk kez iki takım en az 4 gol atmış oldu. Ayrıca bu maç, Devler Ligi tarihindeki en gollü yarı final olarak kayıtlara geçti ve 2008-09 sezonunda Chelsea ile Liverpool arasında oynanan çeyrek finalin ikinci maçındaki 4-4’lük eşitliği geride bıraktı. Öncesinde bir Avrupa kupasındaki en gollü karşılaşma, 1959/60 sezonunda Eintracht Frankfurt’un Rangers karşısında elde ettiği 6-3’lük galibiyetti.

İlk yarı final eşleşmesinde 5 gol atılan ilk karşılaşma olarak da kayıtlara geçen PSG-Bayern Münih maçı, bu sezonun en çok gol atan iki takımı arasında gerçekleşti. PSG, bu sezon 43 golle, Bayern Münih ise 42 golle 40 gol barajını geçerek Devler Ligi’nde bir ilke imza attı.

LİDER TEKNİK DİREKTÖR

Paris Saint Germain’in teknik direktörü Luis Enrique de önemli bir başarıya imza attı. Enrique, Şampiyonlar Ligi’ndeki 77. maçında 50. galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör olarak rekor kırdı.