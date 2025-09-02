20 Yaşında, Sokakta Vuruldu!

İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRI OLDU

İstanbul Eyüpsultan’da, geçtiğimiz cumartesi akşamı gerçekleşen silahlı saldırıda bir genç hayatını kaybetti. 20 yaşındaki Nesimi Acar, Yeşilpınar Mahallesi’nde yürümekteyken kimliği belli olmayan bir kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Karnına ve bacağına isabet eden iki kurşun nedeniyle ağır yaralanan Acar, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü ve ailesine teslim edilerek defnedildi.

ÇETE HESAPLAŞMASI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin’in aktardığına göre, Acar’ın ölümünün arkasında, son zamanlarda artan yeni nesil suç yapılanmalarının bulunduğu düşünülüyor. Ayrıca Acar’ın geçtiğimiz yıl aynı çete mensupları tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve yaralı olarak kurtulduğu bilgisi de ortaya çıktı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi teknik ve fiziki takip ile tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.