2025 Seçim Anketinde Partilerin Oyu Belli Oldu

2025 YILININ SON ANKETİ AÇIKLANDI

Son dönemin beklenen anket sonuçları ORC Araştırma tarafından yayımlandı. 23-25 Aralık tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen çalışmada 2 bin 300 katılımcıya “Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Anketten çıkan dikkat çekici sonuçlar, siyasi atmosferi yeniden gündeme taşıdı.

ANKET SONUÇLARI VE PARTİ ORANLARI

Ankette yer alan partilerin oy oranları ise şöyle belirlendi: AK PARTİ %32,5, CHP %30,9 ve DEM %7,8 olarak kaydedildi. Yapılan bu anket, seçmenlerin siyasi eğilimlerini ve tercihlerini ortaya koyarak, yaklaşan seçimler öncesinde hangi partilerin öne çıktığına dair önemli bir veriyi gözler önüne seriyor.