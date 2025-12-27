2025 Seçim Anketinde Partilerin Oyu Belli Oldu

2025-secim-anketinde-partilerin-oyu-belli-oldu

2025 YILININ SON ANKETİ AÇIKLANDI

Son dönemin beklenen anket sonuçları ORC Araştırma tarafından yayımlandı. 23-25 Aralık tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen çalışmada 2 bin 300 katılımcıya “Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Anketten çıkan dikkat çekici sonuçlar, siyasi atmosferi yeniden gündeme taşıdı.

ANKET SONUÇLARI VE PARTİ ORANLARI

Ankette yer alan partilerin oy oranları ise şöyle belirlendi: AK PARTİ %32,5, CHP %30,9 ve DEM %7,8 olarak kaydedildi. Yapılan bu anket, seçmenlerin siyasi eğilimlerini ve tercihlerini ortaya koyarak, yaklaşan seçimler öncesinde hangi partilerin öne çıktığına dair önemli bir veriyi gözler önüne seriyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

2026 Yılında Plastik Poşet Ücreti 1 Lira Olacak

Plastik poşet ücretleri, 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi. Çevre ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atıldı.
Gündem

Kar Ve Tipi Nedeniyle Doğu Anadolu’da Ulaşım Aksadı

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı, şehirlerde yaşamı aksattı. Kars, Ağrı, Iğdır ve Van gibi yerlerde vatandaşlar zorluklar yaşadı. Kar manzaraları dikkat çekiyor.
Gündem

Kuvvetli Kar Yağışı Ve Rüzgar Uyarısı Geldi

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye genelinde devam edecek. Meteoroloji, 10 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıntılar ise günlük hava tahmin raporunda yer aldı.
Gündem

İstanbul’da Alkollü Sürücünün Dehşet Verici Kazası

Sultanbeyli'de alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Silah Ve Uyuşturucu Ticareti Yapan 16 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 16 kişi gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.