Küresel Finans Kuruluşları Dubai’de Güvenlik Önlemlerini Artırdı

kuresel-finans-kuruluslari-dubai-de-guvenlik-onlemlerini-artirdi

İran’ın Körfez kentlerine yönelik artan saldırılarıyla birlikte, Dubai’deki küresel finans kuruluşları güvenlik önlemlerini sıkılaştırıyor. Birçok büyük banka, çalışanlarına ofislerden uzak durmaları ve uzaktan çalışmaları konusunda talimatlar vermiş durumda.

ÇALIŞANLARA UZAKTAN ÇALIŞMA TALİMATI

Bloomberg’in haberine göre, Goldman Sachs ve Citigroup gibi dev bankalar, çalışanlarının ofislere gitmeden önce izin almalarını talep ediyor. Citigroup ise ofisten uzakta, “en yakın güvenli yere gidin. Yeni bir duyuruya kadar evden çalışın” ifadesini içeren bir notla çalışanlarını bilgilendirdi. Ayrıca, Standard Chartered da Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) çevresindeki çalışanlarını ofisleri terk etmeleri konusunda uyardı.

İRAN’IN ASKERİ TEHDİTLERİ ARTMAKTA

Bu önlemler, İran’ın Orta Doğu’da gerçekleştirdiği saldırıları artırdığı bir dönemde alınmış bulunuyor. Associated Press’e göre İran’ın ortak askeri komutanlığı, bölgede bankalar ve finans kurumlarının hedef alınabileceğini bildirdi. Bloomberg’e göre ise bazı Wall Street bankaları, savaşın patlak vermesinden bu yana Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki çalışanlarına uzaktan çalışma imkânı tanımıştı. Bazı kurumlar ise çalışanlarına geçici olarak ül dışına çıkma seçeneği sundu.

SÜREKLİ UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ UYGULANIYOR

Citigroup, çalışanlarının büyük bir kısmının zaten uzaktan çalıştığını ve güvenlik nedenleri dolayısıyla tamamen uzaktan çalışma modeline geçildiğini bildirdi. Genel olarak, bu süreçte güvenlik önlemleri ve çalışan sağlığı ön planda tutuluyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den İstiklal Marşı Kutlaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstiklal Marşı'nın 105. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitleri anarak, bu önemli günün anlamını vurguladı.
Gündem

Orta Doğu’da Savaş Atmosferi Gerilimi Artırıyor

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik savaşında 13. gün geride kalırken, İsrail’de halk panik içinde sığınaklara kaçıyor. Ekonomik kriz, Netanyahu hükümetini zorlu bir duruma sokuyor.
Gündem

Fenerbahçe Deplasmanda Karagümrük İle Karşılaşıyor: 6 Eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçta altı futbolcusundan yoksun olacak.
Gündem

PKK’lı Teröristin Suriye’de Bakan Yardımcılığı Ataması

Suriye'de “Sipan Hemo” ve “Derviş Afrin” kod adlı Semir Asu'nun Savunma Bakan Yardımcılığına atandığı, Türkiye'de ise bu duruma sert tepkiler gösterildiği belirtildi.
Gündem

TCMB Para Politikası Kararı Beklentileri Artıyor

Merkez Bankası'nın toplantısı öncesi yapılan anketler, politika faizinin değişmeyeceği yönünde güçlü beklentiler ortaya koyuyor. Ekonomistlerin çoğu sabit kalacağına inanıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.