TCMB Para Politikası Kararı Beklentileri Artıyor

TCMB, PARA POLİTİKASI GÖRÜŞ AŞILARINI REHBER ALDI

Bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde gerçekleştirilen bir beklenti anketine katılan 38 ekonomistten 37’si, Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutacağı yönünde tahminde bulundu. Ayrıca, Reuters’ın yaptığı ankette yer alan 10 ekonomistin tamamı da gösterge faiz oranına herhangi bir değişim yapılmayacağını öngörüyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ÇATIŞMALARDAN ETKİLENDİ

Bölgesel çatışmaların genişlemesi öncesi, piyasalarda gevşeme döngüsünün sürmesi beklenirken, son gelişmeler bu beklentilerin seyrini değiştirdi. TCMB, 2024 Aralık ayında gerçekleştirdiği faiz indirimi ile bu süreci başlatmıştı. 2025 yılında kısa süreli bir faiz artışı gerçekleştirse de yıl ortasında tekrar indirime gitmişti.

YIL SONU FAİZ TAHMİNLERİ YÜKSELİYOR

Sonuçlar, piyasa beklentilerindeki değişikliklerin yıl sonu faiz tahminlerini yukarı yönde revize edilmesine neden olduğunu ortaya koyuyor. 2026 yılı sonu için medyan politika faizi, önceki anketteki yüzde 28 seviyesinden yeni ankette yüzde 29,75’e yükselirken, TCMB anketine katılan ekonomistlerin yıl sonu için medyan politika faizi beklentisi ise yüzde 30 olarak belirlendi.

JPMORGAN FAİZ TAHMİNİNİ ARTIRDI

Amerikan yatırım kurumu JPMorgan, 9 Mart tarihli değerlendirmesinde TCMB’nin faiz oranlarını sabit tutmasını beklediklerini duyurdu. Ayrıca, Türkiye’de yıl sonu politika faizi tahminlerini yüzde 30’dan yüzde 31’e yükseltti.

SAVAŞ PİYASALARI BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol taşımacılığını neredeyse durma noktasına getirmiş durumda. Bu durumu takip eden belirsizlik, küresel piyasalarda etkisini gösterirken, birçok ülke ekonomik önlemler almak zorunda kaldı. Bazı ekonomistler, savaşın enflasyon gibi günlük hayatı doğrudan etkileyecek olası sonuçlarına dikkat çekiyor.

POLİTİKA FAİZİ GÜNLÜK YAŞAM ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Politika faizi, mevduat ve kredi faizleri dahil olmak üzere borçlanma maliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip. Bu sebeple alınan faiz kararlarının ekonomik faaliyetler ve hane halkının harcamaları üzerinde doğrudan etkileri bulunuyor. Merkez bankaları, enflasyon hedeflerine yaklaşıldığı dönemlerde ya faiz oranlarını sabit tutuyor ya da düşürerek harcamaları ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.