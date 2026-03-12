PKK’lı Teröristin Suriye’de Bakan Yardımcılığı Ataması

pkk-li-teroristin-suriye-de-bakan-yardimciligi-atamasi

Suriye’de PKK/YPG’li Terörist Atandı

PKK/YPG mensubu Sipan Hemo, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan bir terörist olarak, Suriye’de bakan yardımcılığına getirildi. Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi Müdürü Asım Galyun, Sipan Hemo’nun Savunma Bakan Yardımcılığı görevine atandığını açıkladı.

Türkiye, 20 Milyon TL Ödülle Arıyor

Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın kırmızı kategorisinde arananlar listesinde yer alan Sipan Hemo, 20 milyon TL ödülle aranmakta.

Mazlum Abdi’nin Yakın Arkadaşı

Suriye’deki yetkililerin gerçekleştirdiği atama, devlet televizyonu aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Sipan Hemo, terör örgütü YPG’nin önemli isimlerinden Mazlum Abdi’nin yakın çalışma arkadaşı olarak biliniyor ve örgütün üst düzey yönetiminde önemli bir pozisyona sahip.

Tepkiler Giderek Artıyor

Atamanın ardından kamuoyunda büyük yankı bulunurken, siyasi alanda da sert eleştiriler yükseliyor. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, konuyla ilgili şunları ifade etti: “PKK’lı bir terörist, aynı zamanda YPG’nin üst düzey militanlarından, kod adı Sipan Hemo, gerçek adı Semir Asu, Suriye Savunma Bakan Yardımcısı oldu. İçişleri Bakanlığı’mızın resmi sitesinde hâlen kırmızı bültenle aranıyor. Adam belki de bir gün ülkemize gelecek, Kırmızı halı ile karşılanacak, Milli Savunma Bakanlığı’mızın resmi protokolü ile ağırlanacak! Şu güzelim ülkeyi ne hale getirdiniz! Tüm bu ihanetlerin hesabı bir gün mutlaka sorulacak!”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den İstiklal Marşı Kutlaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstiklal Marşı'nın 105. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitleri anarak, bu önemli günün anlamını vurguladı.
Gündem

Orta Doğu’da Savaş Atmosferi Gerilimi Artırıyor

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik savaşında 13. gün geride kalırken, İsrail’de halk panik içinde sığınaklara kaçıyor. Ekonomik kriz, Netanyahu hükümetini zorlu bir duruma sokuyor.
Gündem

Fenerbahçe Deplasmanda Karagümrük İle Karşılaşıyor: 6 Eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçta altı futbolcusundan yoksun olacak.
Gündem

TCMB Para Politikası Kararı Beklentileri Artıyor

Merkez Bankası'nın toplantısı öncesi yapılan anketler, politika faizinin değişmeyeceği yönünde güçlü beklentiler ortaya koyuyor. Ekonomistlerin çoğu sabit kalacağına inanıyor.
Gündem

Şampiyonlar Ligi’nde Gecenin Heyecan Verici Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşmalar tamamlandı. PSG ve Chelsea'nin mücadele ettiği gecede birçok gol atıldı. Bodo/Glimt çeyrek finale ilerliyor. Maç özetleri dikkat çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.