Şampiyonlar Ligi’nde Gecenin Heyecan Verici Sonuçları

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunun heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Gecede oynanan maçlarda goller arka arkaya sıralandı. İşte Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçların sonuçları…

BODO/GLIMT TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren Norveç ekibi Bodo/Glimt, dün Sporting Lizbon’u 3-0 yenerek çeyrek finale bir adım daha yaklaştı. Tüm Avrupa, Bodo’nun bu sezon sergilediği performansı konuşuyor.

LEVERKUSEN – ARSENAL: PENALTI TARTIŞMASI

Şampiyonlar Ligi’nde namağlup şekilde yoluna devam eden Arsenal, deplasmanda Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı. Halil Umut Meler’in son dakikalarda verdiği ve tartışmalara yol açan penaltı kararı, Arsenal’ın eşitliği sağlamasını sağladı. İngiliz ekibi, rövanş için avantajlı bir skorla evine döndü.

REAL MADRİD – MANCHESTER CITY: VALVERDE HAT-TRICK YAPTI

Gecenin en çekişmeli maçında Real Madrid, Manchester City’i konuk etti. Valverde’nin 40 dakikada attığı 3 golle R. Madrid, maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale büyük bir avantajla geçti. Milli oyuncumuz Arda Güler, sergilediği performansla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.