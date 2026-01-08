2025 Seyahat Rakamları: Hava, Kara Ve Deniz Ulaşımında Artış

DHMİ verilerine göre, 2025’in Ocak-Kasım döneminde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısında kayda değer bir artış görüldü. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısı yüzde 7,22 oranında yükseldi. İç hatlarda artış yüzde 6,29, dış hatlarda ise yüzde 7,54 olarak belirlendi. İç hatlarda yolcu sayısı 46,9 milyona ulaşırken, yıl sonunda bu rakamın 50 milyonu geçmesi öngörülüyor. Dış hatlarda, Türkiye’deki havalimanlarını kullanan yolcu sayısı ise 135,7 milyona çıktı. Genel değerlendirmeye göre, yıl sonu beklentisi 145 milyon civarında.

OTOBÜS YOLCULUKLARINDA BAYRAM ETKİSİ

UETDS verilerine göre, tarifeli ve tarifesiz otobüs yolcularının sayısı 2025’in ilk 11 ayında 153,4 milyon kişi oldu. Bu rakamın yıl sonunda 162 milyona ulaşması bekleniyor ve bu da 2024 yılına göre yaklaşık yüzde 8’lik bir artışı işaret ediyor. Otobüs yolculukları açısından yılın en yoğun gününün Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcına denk gelen 28 Mart 2025 olduğu kaydedildi. Aynı gün, hava yolu bilet satışlarında da zirve noktası olarak belirlendi.

DENİZ ULAŞIMINDA YUNAN ADALARI ÖNE ÇIKTI

Deniz ulaşımına yönelik talep, özellikle yaz sezonu ve Kurban Bayramı döneminde artış gösterdi. 9 Haziran 2025 tarihinde feribot biletlerine olan talep en üst seviyeye ulaştı. Bu tarihte Yunan Adaları ziyaretlerinde en çok tercih edilen destinasyonlar arasında Samos, Kos ve Sakız yer aldı.

KONAKLAMADA ANTALYA LİDERLİĞİNİ KORUDU

2025 konaklama verileri, tatilcilerin ekonomik ve lüks konaklama seçenekleri arasında geniş bir tercih aralığına yöneleceğini ortaya koydu. Gecelik konaklama sayısı ve rezervasyon tutarlarında Antalya, lider konumunu sürdürdü. Obilet üzerinden otel rezervasyonları açısından en yoğun gün ise, kampanyaların yanı sıra yılbaşı tatilinin hafta sonu ile birleşmesiyle 31 Aralık 2025 olarak kaydedildi.

YABANCI TURİSTLERİN GECELEME PAYI YÜZDE 70’i AŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine dayanan istatistiklere göre, bakanlık belgeli tesislerdeki toplam gecelemelerin yüzde 70’ten fazlası yabancı turistler tarafından gerçekleştirildi. Beş yıldızlı oteller, tatil köyleri ve termal tesislerde yabancı turist oranının yüzde 80’i geçtiği belirtilirken; pansiyon, kamping ve apart otellerde yerli turistlerin oranının daha yüksek olduğu kaydedildi.

2025’TE BİLET FİYATLARI VE EN PAHALI ROTALAR

2025 yılı itibarıyla ortalama bilet fiyatları, yurt içi otobüs için 712 TL, iç hat uçak bileti için 2.208 TL ve dış hat uçak bileti için 6.152 TL olarak belirlendi. Yurt içinde en pahalı otobüs bileti, Van – Tekirdağ hattında 3.500 TL’ye satılırken, uluslararası otobüs yolculuklarında İstanbul – Dortmund seferi 8.500 TL ile en yüksek fiyata sahip oldu. Uçak biletleri arasında ise Muğla – İstanbul hattındaki en pahalı iç hat bileti 16.946 TL olurken, dış hatlarda Dubai – New York uçuşu 262.306 TL ile rekor kırdı.

TALEBİ ARTAN YENİ UÇUŞ HATLARI

2024 yılına kıyasla satış hacmi artan iç hat rotaları arasında Çanakkale – Rize, Hatay – Denizli ve Çanakkale – İstanbul ön plana çıkıyor. Dış hatlarda ise Erbil – Batman, Riyad – Hatay ve Ankara – Kahire seferlerine olan talep göze çarpan bir artış gösterdi.

ARAÇ KİRALAMADA BAYRAM VE HAVALİMANLARI ETKİLİ OLDU

Obilet verilerine göre, yılın en uzun araç kiralama süresi İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 79 gün olarak kaydedildi. Tutar bazında rekor ise 241.632 TL ile Kasım 2025 – Ocak 2026 dönemini kapsayan kiralama işlemi oldu. Araç kiralamada en yoğun gün Kurban Bayramı olarak 5 Haziran 2025 tarihi belirlendi. Havalimanları arasında Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes, şehir merkezlerinde ise Beylikdüzü ve Bursa ön plana çıktı.