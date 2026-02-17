2025 Yılı Yaşam Memnuniyet Araştırması Sonuçları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ait Yaşam Memnuniyet Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Türkiye’de 2025 yılında kendini mutlu hissedenlerin oranı yükseldi. 2024’te her 100 kişiden 49’u “mutluyum” derken, geçen yıl bu sayı 100 kişiden 53’e çıktı. Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 14,5’ten yüzde 13’e geriledi. Ankete katılan bireylerin geleceğe dair umutlu olduklarını ifade edenlerin oranı ise yüzde 67,1 olarak belirlendi. Ayrıca, katılımcılardan yaşam memnuniyetlerini 0 ile 10 arasında puanlamaları istendi ve ortalama memnuniyet puanı 5,7 olarak hesaplandı.

MUTLULUK YAŞ GRUPLARINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Araştırmaya göre, en yüksek mutluluk oranı yüzde 54,6 ile 55-64 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 54,4 ile 18-24 yaş arasındakiler ve yüzde 54,3 ile 65 yaş ve üzerindekiler izledi. Mutluluk oranının en düşük olduğu yaş grubu ise yüzde 50,8 ile 45-54 yaş aralığı olarak kaydedildi.

EVLİLERİN MUTLULUĞU DAHA FAZLA

Evlilik durumuna göre yapılan analizde, evli bireylerin mutluluk oranı daha yüksek çıkıyor. Evlilerin yüzde 56,9’u “mutluyum” derken, evli olmayanların mutluluk oranı yüzde 46,6 olarak belirlendi. Bireylerin mutluluk kaynakları arasında ilk sırada yüzde 69 ile aile, ardından değer olarak yüzde 65 ile sağlıköne çıkıyor.

Araştırmada ülkenin en önemli sorunu da incelendi ve hayat pahalılığı, yüzde 31,3 ile birinci sırada yer aldı. Bu sorunu, yüzde 16,5 ile yoksulluk ve yüzde 16,1 ile eğitim takip ediyor.

