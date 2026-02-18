ABD Doğu Pasifik ve Karayipler’de Uyuşturucu Teknelerine Saldırdı

abd-dogu-pasifik-ve-karayipler-de-uyusturucu-teknelerine-saldirdi

SOUTHCOM KOMUTANI’NDAN TALİMAT: UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARINA DARBE

ABD Güney Saha Komutanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan duyuruda, Komutan General Francis L. Donovan’ın direktifiyle Doğu Pasifik ve Karayipler bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı belirtilen üç tekneye yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. İstihbaratın sağladığı bilgiye göre, bu teknelerin Doğu Pasifik ve Karayipler’deki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı güzergahları üzerinde hareket ettiği ve faaliyetlerinde bulundukları doğrulandı.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINA DARBE VURULDU

Açıklamalara göre, gerçekleştiren operasyonlar sonucunda toplam 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Doğu Pasifik’teki operasyonlarda yer alan iki teknede 8, Karayipler’deki üçüncü teknede ise 3 kişinin bulunduğu ifade edildi. Bu gelişmeler, bölgede uyuşturucu kaçakçılığına karşı devam eden mücadelenin bir parçası olarak öne çıkıyor.

