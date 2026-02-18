İsrail Güçleri Batı Şeria’da Yıkımlara Devam Ediyor

Ramazan ayının başlangıcına saatler kala, dünya İsrail’in Gazze’deki ateşkes ihlallerini konuşmaya devam ediyor. Gazze, bu Ay’a huzursuz bir şekilde girmeye hazırlanıyor.

İSRAİL GÜÇLERİ, FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNİ YIKMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail güçleri, işgali altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgeleri ve Doğu Kudüs’te üç ev ile çeşitli konut ve tarım tesislerini yıktı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail, Cenin kentinin batısında yer alan Sile el-Harisiyye beldesine baskın düzenleyerek buldozerlerle yıkım işlemleri gerçekleştirdi. Bu süreçte, çevredeki bazı evlerin tahliye edilmesinin ardından, Ağustos 2024’te İsrail’in bir aracı bombalaması sonucu hayatını kaybeden Rafet Duvase’ye ait ev de yıkıldı.

FİLİSTİN HALKININ GEÇİM KAYNAKLARI HEDEFTE

Baskın sırasında, okulda bulunan öğrencilere gerçek mermilerle ateş açıldığı, zırhlı araçların eşliğinde Yamun beldesine giriş yapıldığı ve Yamun’dan Sile el-Harisiyye’ye giden yolların kapatıldığı duyuruldu. Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İsrail buldozerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün doğusundaki Arab el-Cehalin beldesinde Filistinlileri zorla yerinden etme ve tarımsal faaliyetlerini kısıtlama girişimlerinin çerçevesinde çeşitli tarım tesislerini bertaraf ettiği kaydedildi.

YEREL KAYNAKLAR YIKIMI DOĞRULADI

Bu aniden gerçekleşen yıkımların çiftçilere maddi zararlar verdiğine ve kendilerine ait bazı mülklerin de el konulmasıyla birlikte yapıldığı bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Nablus kentindeki Teavun el-Ulvi bölgesinde iki katlı bir evi yıktı. Yaklaşık 190 metrekare olan evin “B” bölgesinde bulunmasına rağmen “C” bölgesinde izinsiz inşa edildiği iddia edilerek yıkıldığı ifade edildi. Evin sahibi Yasir es-Sabir, ailesinin “işgal mahkemesinden yıkım tebligatı aldıktan sonra üç hafta önce evi boşaltmak zorunda kaldığını” dile getirdi.

14 MESKUN EV YIKILDI

Sabir, yıkımdan kaynaklanan zararlarının 250 bin dinarı aştığını ve ailenin başka bir ev kiralamak zorunda kaldığını belirtti. Sabir ayrıca, “işgal güçlerinin son iki yıl içinde aynı bölgede yaklaşık 14 meskun evi yıktığını” aktardı. İsrail, Beytüllahim kentinin Hıdır beldesindeki Ard ed-Deyr bölgesinde, İyad ve Ala Ömer İsa Ebu Gulyun kardeşlere ait iki katlı meskun bir binayı ruhsatsız inşa edildiği iddiasıyla yıktı. Bunun yanı sıra, işgal altındaki Batı Şeria’nın Selfit kentinin batısındaki Karava Beni Hassan beldesinde bir Filistinliye ait ev de yıkıldığı belirtildi.

RUHSATSIZ İDDİASIYLA EVLER YIKIMA UĞRUYOR

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sıklıkla “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkma eylemlerini sürdürüyor. İsrail makamları, Batı Şeria’nın “C” bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım faaliyetlerini engellerken, Filistinlilerin ruhsat alma sürecinin neredeyse imkansız olduğu aktarılıyor. 1995 yılında imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” uyarınca Batı Şeria, “A”, “B” ve “C” bölgelerine ayrılmıştır. İşgal altındaki Batı Şeria’nın yüzde 18’ini kapsayan “A bölgesinin” yönetimi, idari ve güvenlik açısından Filistin’e, yüzde 21’lik “B bölgesinin” idari yönetimi Filistin’e, güvenliği ise İsrail’e bırakılmıştır. “C” bölgesi ise yüzde 61’lik alana sahip olup, yönetimi ve güvenliği tamamen İsrail’e aittir.