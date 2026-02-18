Rize’de Feci Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

rize-de-feci-trafik-kazasi-1-kisi-hayatini-kaybetti

RİZE’DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Rize’nin Fındıklı ilçesine bağlı Kıyıcık Köyü’nde, Adnan Aydın kontrolündeki 08 ABJ 372 plakalı otomobil, Rize’den Artvin yönüne ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Söz konusu kaza, aracın önce bariyerlere, ardından ise yol kenarındaki üst geçidin merdivenlerine çarpması ile gerçekleşti.

KAZA YERİNE HIZLA MÜDAHALE

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araç içinde sıkışan sürücü Adnan Aydın ve babası Ziver Aydın, ekipler tarafından çıkarıldı. Ne yazık ki Adnan Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, babası Ziver Aydın ambulans ile hastaneye sevk edildi. Ziver Aydın’ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Adnan Aydın’ın Artvin’in Borçka nüfusuna kayıtlı olduğu ve Arhavi İlçesi Ulukent Köyü Camii imamı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor.

