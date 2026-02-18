Gazze’de Ramazan Heyecanı İlk Teravih Namazı ile Başladı

gazze-de-ramazan-heyecani-ilk-teravih-namazi-ile-basladi

Birçok Arap ülkesinde olduğu gibi Gazze’de Ramazan, yarın itibarıyla başlamış olacak. İki yılı aşkın süreden bu yana süregelen bombardımanlar sonucunda, 2 milyondan fazla Filistinli, zaman zaman ateşkes ihlalleri yaşansa da geniş çaplı saldırılar olmadan Ramazan’ı karşılamaya hazırlanıyor.

ENKAZ VE ÇADIRLARDA İBADET

Gazzeliler, İsrail saldırıları neticesinde yıkılan veya ağır hasar gören camilerin bulunduğu yerlerde ve kurulan çadır mescitlerde ilk teravih namazı için bir araya geldi. Önceki yıllarda cami avlularını ve meydanlarını dolduran kalabalıklara karşılık, bu yıl sınırlı sayıda ibadet alanında toplanan cemaat dikkat çekti. Gazze’nin simgelerinden biri olan ve yaklaşık 1400 yıllık geçmişe sahip Büyük Ömeri Camisi’nde kısmen yıkılmış bölümlere rağmen teravih namazı kılındı. Gazze kentinin Zeytun Mahallesi’nde yaşayan Muaviye Cemal Keşku, “Allah’a şükürler olsun ki Büyük Ömeri Camisi’nde teravih kılma fırsatı bulduk” şeklinde konuştu. Keşku, “İki yıldır burada namaz kılmaktan mahrum bırakılmıştık” dedi.

CAMİLERİN ENKAZINDA NAMAZ

Gazze kentinin er-Rimal Mahallesi’nde yıkılan el-Kenz Camisi’nin enkazı üzerinde de açık havada namaz için saf tutuldu. Güneyde yer alan Han Yunus kentinin el-Mevasi bölgesindeki En-Necat Mülteci Kampı’nda kurulan büyük çadır mescidinde de ilk teravih namazı gerçekleştirildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında, 835 cami tamamen yıkılırken, ayakta kalan camilerin büyük bir kısmı da ağır hasar alıp kullanılamaz hale geldi. 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes döneminden bu yana düzenlenen saldırılarda, 603 kişi hayatını kaybetti, 1618 kişi yaralandı. Gazze’deki sağlık kaynaklarından elde edilen verilere göre, Ekim 2023’ten itibaren İsrail’in saldırılarında 72 bin 63 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 171 bin 726’ya ulaştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray Juventus’u Tarihi Zaferle Yenerek Dikkat Çekti

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yenmesi sonrası uluslararası medya, bu tarihi skoru geniş bir şekilde duyurdu. Başarılı performans büyük yankı uyandırdı.
Gündem

Rize’de Feci Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşanan kazada bir kişi öldü, yolcu olarak bulunan babası ise ağır yaralandı.
Gündem

İsrail Güçleri Batı Şeria’da Yıkımlara Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 evi, tarım tesislerini yıkarak Filistinlilerin yaşam alanlarını tehdit etti. İşlemler “ruhsatsız yapı” gerekçesiyle yapıldı.
Gündem

ABD Doğu Pasifik ve Karayipler’de Uyuşturucu Teknelerine Saldırdı

ABD ordusu, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonlar kapsamında, üç tekneyi vurdu; olayda 11 kişi hayatını kaybetti.
Gündem

Yeni Yıl “Ateş Atı” İle Kutlandı

Çin ve Doğu Asya, "Ateş Atı" yılına adım attı. Bu yıl, bağımsızlık ve hareketi simgeliyor. Milyonlarca insan, bu özel günü coşkuyla kutluyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.