Galatasaray Juventus’u Tarihi Zaferle Yenerek Dikkat Çekti

galatasaray-juventus-u-tarihi-zaferle-yenerek-dikkat-cekti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun ilk maçında evinde oynadığı mücadelede Juventus’u 5-2 gibi farklı bir skorla yenerek tarihe geçecek bir başarıya imza attı. Rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj sağlayan sarı-kırmızılı ekibin galibiyeti, uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. Galatasaray’a yönelik övgüler yağarken, Juventus’un aldığı mağlubiyet ise ağır bir hezimet olarak nitelendirildi.

GALATASARAY’IN DOMİNASYONU

ESPN, “Galatasaray, Juventus’u tamamen ezdi! Türklerden muhteşem bir dominasyon gösterisi!” ifadeleriyle başarıyı vurguladı.

TARİHİ MAĞLUBİYET

La Gazzetta dello Sport, Juventus için tarihi bir mağlubiyet yaşandığını belirterek, “Galatasaray, Juventus’u 5-2’lik skorla ezdi. Juventus’un son 16 turuna geçmek için büyük bir başarıya ihtiyacı var.” şeklinde yorumda bulundu.

İKİNCİ YARIDA GALATASARAY’IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Corriere dello Sport, “Çılgın Galatasaray! Juventus, ilk yarıda bazen umutlandı. Koopmeiners, Galatasaray’a karşılık vererek takımını öne geçirdi. Ancak Galatasaray, ikinci yarıda oyunun hakimi oldu. Sanchez’in golü, Lang’ın dublesi ve Boey’in skoru belirleyen vuruşu galibiyeti pekiştirdi.” ifadeleriyle karşılaşmayı değerlendirdi.

