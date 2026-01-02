2025 Yılında Bebek İsimlerinde En Popüler Tercihler

2026 YILINA GİRİŞTE BEBEK İSİMİ TERCİHLERİ

Türkiye, 2026 yılına dinamik bir gündemle adım attı. Yılın ilk günlerinde açıklanan veriler, ailelerin bebek isimlerindeki tercihlerini de gözler önüne serdi. Hem geleneksel hem de son zamanlarda ilgi gören isimler listede öne çıktı.

KIZ BEBEK İSİMLERİNDE ZİRVE SABİT KALDI

2025 yılında kız bebeklerde en çok tercih edilen isim Asel oldu. Zeynep ve Defne ise önceki yıllarda olduğu gibi popülerliklerini sürdürerek listenin üst sıralarında yer aldı.

ERKEK BEBEK İSİMLERİNDE ALPARSLAN ÖN PLANDA

Erkek bebek isimlerinde Alparslan, açık ara farkla listenin başında yer aldı. Yusuf ve Göktuğ isimleri de ailelerin en çok tercih ettiği isimler arasında dikkat çekiyor.

KIZ BEBEKLERDE EN POPÜLER İSİMLER

2025 yılında kız bebeklerde en çok tercih edilen isimler ve tercih edilme sayıları şu şekilde sıralandı:

– Asel (8.114)

– Zeynep (7.614)

– Defne (6.895)

– Zümra (5.382)

– Asya (5.224)

ERKEK BEBEKLERDE EN POPÜLER İSİMLER

2025 yılında erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimler ve tercih edilme sayıları ise şu biçimdedir:

– Alparslan (8.957)

– Yusuf (5.538)

– Göktuğ (5.361)

– Ömer Asaf (4.902)

– Miraç (4.533)