2026-2027 Futbol Sezonları Başlangıç Tarihleri Açıklandı

TFF’DEN YENİ SEZON PLANLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2026-2027 sezonu için Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’deki programları netleştirdi.

YENİ SEZON 14 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

TFF’den yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 sezonunun Süper Lig kısmı 14 Ağustos’ta başlayacak. Ligin ilk yarısının son bulacağı tarihler 18, 19, 20 ve 21 Aralık olarak belirlendi. İkinci yarısı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027’de başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027’de tamamlanacak.

1. LİG’DE SEZON 7 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

Trendyol 1. Lig, 7 Ağustos’ta sezonu açacak. 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerindeki karşılaşmaların ardından lige verilecek ara sonrasında, ikinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 arasında oynanacak maçlarla başlayacak. Normal sezon 8 Mayıs 2027’de sona erecek. Bu ligde 5, 10, 26 ve 34. hafta karşılaşmaları hafta içi gerçekleştirilecek.

2. LİG VE 3. LİG’DE İLK DÜDÜK 5 EYLÜL’DE

Nesine 2. Lig’de 2026-2027 sezonu, 5-6 Eylül’de başlayarak ilk yarıyı 20 Aralık’ta tamamlayacak. İkinci yarısı ise 16 Ocak 2027’de başlayacak ve sezon, 24 Nisan 2027’de sona erecek. Bu ligde 12, 24 ve 29. hafta karşılaşmaları da hafta içi oynanacak.

Nesine 3. Lig de 5-6 Eylül tarihlerinde yeni sezona merhaba diyecek. İlk yarı 20 Aralık’ta sona erecek ve ikinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayarak normal sezon 24 Nisan 2027’de tamamlanacak. 3. Lig’de 11, 22 ve 28. hafta maçları hafta içi düzenlenecek. Ayrıca, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de sezon sonunda gerçekleştirilecek play-off müsabakalarının tarihlerinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

