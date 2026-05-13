Bahis Soruşturmasında Yöneticilere Sıra Geldi

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kulüp yöneticileri hakkında harekete geçileceğini duyuran Hacıosmanoğlu, gelişmeler doğrultusunda yöneticilere yönelik verilerin geleceğini açıkladı.

YÖNETİCİLERLE İLGİLİ VERİLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADA GELECEK

Hacıosmanoğlu, bahis skandalıyla ilgili süreçte yöneticilere sıra geldiğini belirterek, “Önümüzdeki hafta, yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Bizim de kriterlerimiz belli zaten. 7 bin kusür yönetici var, 5 yıl içinde yapan ve ayrılan. Bize geldikten sonra 1-1.5 ay sürer. Süreç bitmedi. Hatta üzerine gidemiyor diyenler de var. Bunu zaten biz başlattık.” dedi.

KULÜPLERİN TEMİZLİK YAPMASI BEKLENİYOR

Hacıosmanoğlu, kulüplerin kendi içlerinde temizlik yapmaları gerektiğini de vurguladı. “Ben çağrıyı yaptım, bekledik 1-2 ay. Biz kapımızın önünü temizleyeceğiz. Aslolan kulüplerimiz kendilerini temizlesin. Biz onu bakanlıktan bekliyoruz. 1 hafta 10 gün içinde listeler gelir. Ondan sonra arkadaşlarımız odaya girecek.” şeklinde ifadelerini sürdürdü.

