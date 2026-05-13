Fast And Furious Serisi Yeni Diziyle Dönüş Yapıyor

Aksiyon dünyasının en gözde yapımlarından biri olan Fast & Furious için yepyeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

Yıllar boyunca sinema salonlarında büyük bir ilgiyle izlenen serinin bu sefer dizi formatında ekranlara geleceği duyuruldu.

Serinin baş yıldızı Vin Diesel, New York’taki NBCUniversal tanıtımında projeyi resmi olarak açıklarken, dijital platformda yayınlanacak yapım hakkında detaylar da izleyicilerin merakını artırdı.

AİLE TEMASI ÖNE ÇIKIYOR

Vin Diesel, dizide aile temasının ön plana çıkacağını ifade etti. Bu durum, izleyicilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

GÜÇLÜ İSİMLER BİR ARAYA GELİYOR

Dizinin yalnızca bir yan proje olmayıp, ana serinin ruhuna bağlı kalacak bir içerik olması adına önemli isimler bir araya geldi. Daha önce Sons of Anarchy ve Shades of Blue gibi dikkat çeken projelerde yer alan Mike Daniels ve Wolfe Coleman, dizinin yaratım ekiplerinde görev alıyor.

Ayrıca, serinin sinema filmlerindeki başarısını kanıtlayan deneyimli yapımcılar Neal Moritz, Jeff Kirschenbaum ve Chris Morgan da bu yeni projenin öncülüğünü üstleniyor.

PEACOCK’TAN YAYIN

Hızlı ve Öfkeli dizisinin yayınlanacağı platform da netlik kazandı. NBCUniversal çatısı altındaki dijital platform olan Peacock, bu yüksek bütçeli yapım için yeni adres olacak.

İlk filmin 25. yılı anısına, 13 Mayıs’ta Cannes Film Festivali çerçevesinde özel bir gece gösterimi gerçekleşecek. Bununla birlikte, serinin final filmi olması beklenen “Fast Forever”ın 2028’de vizyona girmesi planlanıyor.

YAYIN TARİHİ BEKLENİYOR

Henüz resmi bir yayın tarihi belirtilmese de projenin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda pilot bölüm çalışmaları üzerinde yoğunlaşmış olan ekip, önümüzdeki aylarda oyuncu kadrosu ve çekim takvimi gibi kesin detayları paylaşmayı hedefliyor.