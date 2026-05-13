Jan Vesely Sezon Sonunda Basketbolu Bırakacağını Açıkladı

KARİYERİNİ NOKTALAYACAK

Kariyerinde Fenerbahçe formasını da terleten Avrupa basketbolunun önde gelen isimlerinden Jan Vesely, sezon sonunda basketbol kariyerini sonlandıracağı bilgisini paylaştı.

36 yaşındaki Çek basketbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Unutulmaz yılların ardından, basketbol yolculuğumun bu bölümünü kapatma vakti geldi. Belgrad’dan İstanbul’a ve Barselona’ya kadar sayısız mücadele, olağanüstü takım arkadaşları, antrenörler, en sadık taraftarlar, birçok galibiyet ve ağır mağlubiyetler, bir duygu fırtınası ve benimle sonsuza dek kalacak bir anı koleksiyonuyla onurlandırıldım.” ifadelerini kullandı.

BAŞARILARLA DOLU BİR GEÇMİŞ

NBA kariyerinde Washington Wizards ve Denver Nuggets takımlarında da forma giyen Vesely, 2014-2022 yılları arasında Fenerbahçe’de geçirdiği süre zarfında 2017 yılında Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti. Ayrıca, 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi’nin en değerli oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü.

DAHA DA İLERİ GİDİYOR

Çek pivot, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında Avrupa Ligi’nin en iyi beşine girmeyi başardı. Kariyeri boyunca 414 Avrupa Ligi maçına çıkan Vesely, 1701 isabetli iki sayılık atışla bu organizasyon tarihinde bu alanda en yüksek başarıyı elde etti.