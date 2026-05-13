Real Madrid Arda Güler’i Satmama Kararı Aldı

Sezonu kupa kazanamadan tamamlayan Real Madrid, aynı zamanda içsel sorunlarla yüzleşiyor. Teknik direktör değişikliği, üst üste yaşanan sakatlıklar derken, Valverde ile Tchouameni arasında çıkan kavga sabrı taşıran son damla oldu. Oyuncular arasındaki ‘ego mücadelesi’ de durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

YENİ SEZONUN YAPILANDIRILMASI

Tüm bu olumsuz gelişmeler ışığında, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yeni sezon öncesinde bir yapılanma kararı alıyor. İlk teknik direktör adayı ise Jose Mourinho olarak öne çıkıyor.

ARDA GÜLER’DEN NET KARAR

Diğer taraftan Real Madrid’de kalacak ve gidecek oyuncular için değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Milli futbolcu Arda Güler’le ilgili ise durum oldukça net.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid, Arda Güler’in peşinde koşan Arsenal’e yanıtını kesin bir şekilde iletti. Eflatun-Beyazlılar, takımda kalmasını istedikleri Arda için 90 milyon euroyu gözden çıkaran İngiliz temsilcisine, “Artık hiçbir şekilde Arda’yı satmamızın imkanı yok” yanıtını verdi.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla en çok sahada kalan oyunculardan biri olan Arda Güler, 50 maçta 6 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Transfermarkt’a göre piyasa değeri ise 90 milyon euro olarak belirlendi.

