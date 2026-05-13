Sergio Ramos Sevilla’nın Sahibi Olmaya Hazırlanıyor

İSPANYOL FUTBOLUNDA ŞAŞIRTAN GELİŞME

İspanyol futbolunun öne çıkan simalarından biri olan Sergio Ramos hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli stoperin, futbol kariyerinin ilk adımlarını attığı Sevilla’yı satın almayı düşündüğü ifade edildi.

SATIN ALMA SÜRECİNDE SON AŞAMA

Haber kaynaklarına yansıyan bilgilere göre, Sergio Ramos ile Sevilla arasında gerçekleşen satın alma süreci tamamlanmak üzere. Noter onayının ardından işlemin resmi olarak sonuçlanacağı belirtiliyor. İspanyol futbol camiasında büyük heyecan yaratan bu gelişmenin yakın zamanda kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

FUTBOLCULUKTAN YENİ YÖNETİM KADROSUNA

Kariyerine Sevilla’nın altyapısında start veren Sergio Ramos, sonrasında Real Madrid ve İspanya Milli Takımı ile dünya futboluna damga vurmuş bir isim haline geldi. Tecrübeli stoperin şimdi, eski kulübünün sahibi olma yolunda ilerliyor olması ilgi çekiyor.

SEVILLA’DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Son dönemlerde maddi ve sportif açıdan sıkıntılı günler geçiren Sevilla’da, Sergio Ramos’un kulübü ele geçirmesi durumunda yeni bir sürecin başlayacağı yorumları yapılmakta. İspanyol temsilcisinin taraftarları, bu gelişmeleri dikkatlice izlemeye devam ediyor.

