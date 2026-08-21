2026-2027 KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman, Nasıl Yapılır? GSB Başvuru Tarihleri ve e-Devlet Rehberi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için üniversite öğrencilerinin yakından takip ettiği KYK yurt başvuru tarihlerini açıkladı ve başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını duyurdu. Peki, bu başvurular ne zaman başlayacak ve nasıl gerçekleştirilecek?