Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ile yaz tatilinin bitişi ve okulların açılış tarihi netleşti. Haziran ayında karnelerini alarak tatile giren 20 milyonu aşkın öğrenci için yeni dönemin başlangıcı merak konusu olurken, veliler de tatil dönüş planlarını şimdiden yapmaya başladı.

ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL’DE MESLEKİ ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan genelge doğrultusunda, öğretmenlerin mesleki çalışmaları yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak. Okula uyum haftası kapsamında ise okul öncesi eğitim ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri diğer öğrencilerden daha erken ders başı yapacak.