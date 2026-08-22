2026-2027 TEV Burs Başvuru Tarihleri ve Şartları: Türk Eğitim Vakfı Burs Miktarları Ne Kadar?

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Türk Eğitim Vakfı, 2026-2027 dönemi burs başvurularını ve burs miktarlarını açıkladı.
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Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından verilecek üniversite bursları için 2026-2027 dönemi başvuru takvimi açıklandı ve öğrencilerin merakla beklediği burs miktarları da netleşti. KYK bursu dışında alternatif destek arayan öğrenciler, TEV başvurularına yoğunlaşmış durumda.

BURS MİKTARLARI 8 BİN TL'DEN 16 BİN TL'YE UZANIYOR

Bu yıl üniversite öğrencilerine 8 bin TL, meslek lisesi öğrencilerine 3 bin 500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 12 bin TL ve doktora öğrencilerine 14 bin TL burs sağlanacak. Üstün başarı gösteren öğrenciler için ise 16 bin TL ödeme yapılacak.

DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ YARARLANABİLECEK

TEV burslarından yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler yararlanabilecek. Özel veya kamu kurumlarından burs alan öğrenciler ise TEV burslarına başvuramayacak.

YURT BURS BAŞVURULARI AĞUSTOSTA BAŞLIYOR

TEV yurt bursu başvuruları 17 Ağustos ile 5 Kasım 2026 tarihleri arasında tamamlanacak. Öğrencilerin bu dönem içinde başvurularını yapmaları gerekiyor.

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