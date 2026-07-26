2025 MEB AGS Soruları ve Cevap Anahtarı PDF İndir | ÖSYM ÖABT Kitapçığı Yayımlandı mı?

Sınav kağıdı, kalem ve kronometre görüntüsü
MEB Akademi Giriş Sınavı'nın ardından adaylar, sınav soruları ve cevap anahtarlarını resmi internet sitesinden incelemeye başladı.
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26 Temmuz’da gerçekleştirilen MEB Akademi Giriş Sınavı’nın (MEB-AGS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun soruları ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından resmi internet sitesi üzerinden adayların kullanımına sunuldu. Sınavın ikinci ve son oturumu olan ÖABT’de adaylara, girdikleri alana göre 50 çoktan seçmeli soru yöneltildi.

ÖABT OTURUMUNDA SÜRELER VE SORU DAĞILIMI BELLİ OLDU

ÖABT kapsamında ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik ve kimya/kimya teknolojisi testlerinde adaylara 90 dakika süre verildi. Biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi testlerinde ise süre 70 dakika olarak uygulandı.

CEVAP ANAHTARI ÖSYM’NİN RESMİ SİTESİNDE YAYIMLANDI

Sınavın tamamlanmasının ardından MEB AGS cevap anahtarı kitapçıkları ÖSYM’nin internet adresinden erişime açıldı. Adaylar, sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıklarını ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden indirebiliyor.

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