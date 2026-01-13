2026 Altın Fiyat Tahminleri Yükseliş Beklentisiyle Gündemde

Altın fiyatları, ardı ardına rekorlar kırmaya devam ederken, bu yükselişin 2026 yılı boyunca sürdürülebilir olup olmayacağı piyasa gündeminin başlıca konuları arasında yer alıyor. Bloomberg’in derlediği verilere göre, küresel bankalar ve yatırım kuruluşlarının çoğu, altın fiyatlarında yükseliş senaryosunu sürdürmekte ısrarcı. 20 farklı kurumun 2026’nın ilk üç çeyreği için yaptığı toplam 60 tahmin incelendiğinde, ilk çeyrek için 4.000–4.600 dolar, ikinci çeyrek için 3.950–4.800 dolar, üçüncü çeyrek için ise 3.800–4.860 dolar aralığında yoğunlaşan beklentiler öne çıkıyor. Tahminlerin medyanı, altının yıl boyunca 4.400 doların üzerinde kalabileceği yönünde.

Altın tahminlerinde en iyimser öngörüler, ANZ, JPMorgan ve Bank of America gibi kurumlar tarafından yapılıyor. JPMorgan, üçüncü çeyrekte altın fiyatlarının 4.860 dolara kadar tırmanabileceğini belirtirken, Bank of America da 4.750 dolar tahmininde bulunuyor. Daha temkinli yaklaşımlar sergileyen Intesa Sanpaolo ve Citigroup ise, jeopolitik risklerin azalması ve güvenli liman talebinin zayıflaması durumunda altının 4.000 dolar altına düşebileceğini savunuyor.

Tahminlerde dikkate değer bazı ortak başlıklar şunlardır: jeopolitik risklerin yüksek düzeyde seyretmesi, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına dair tartışmalar ve küresel faiz indirim döngüsüne ilişkin beklentiler. Uzmanlar, bu faktörlerin kısa vadede dalgalanmalar yaratabileceği ancak altının 2026 yılı boyunca güçlü bir performans sergileyeceğini düşünüyor.

<2026 ALTIN TAHMİNLERİ (ONS FİYATI - DOLAR)>

Standard Chartered Bank: 1Ç: 4.200, 2Ç: 4.400, 3Ç: 4.600

BNP Paribas: 1Ç: 4.145, 2Ç: 4.289,5, 3Ç: 4.454,5

UBS Group: 1Ç: 4.500, 2Ç: 4.500, 3Ç: 4.500

Macquarie Group: 1Ç: 4.300, 2Ç: 4.200, 3Ç: 4.200

Commerzbank: 1Ç: 4.300, 2Ç: 4.300, 3Ç: 4.400

ING: 1Ç: 4.250, 2Ç: 4.300, 3Ç: 4.350

MPS Capital Services: 1Ç: 4.000, 2Ç: 4.300, 3Ç: 4.500

TradingEconomics: 1Ç: 4.431,2, 2Ç: 4.499,6, 3Ç: 4.568,8

Landesbank Baden-Württemberg: 1Ç: 4.400, 2Ç: 4.400, 3Ç: 4.600

Intesa Sanpaolo: 1Ç: 4.000, 2Ç: 3.950, 3Ç: 3.930

Westpac: 1Ç: 4.300, 2Ç: 4.370, 3Ç: 4.470

Bank of America: 1Ç: 4.400, 2Ç: 4.500, 3Ç: 4.750

ANZ: 1Ç: 4.600, 2Ç: 4.800, 3Ç: 4.600

Wells Fargo: 1Ç: 4.300, 2Ç: 4.300, 3Ç: 4.150

Market Risk Advisory: 1Ç: 4.400, 2Ç: 4.400, 3Ç: 4.500

Morgan Stanley: 1Ç: 4.400, 2Ç: 4.500, 3Ç: 4.700

Julius Baer: 1Ç: 4.250, 2Ç: 4.350, 3Ç: 4.500

Citigroup: 1Ç: 4.200, 2Ç: 4.000, 3Ç: 3.800

JPMorgan: 1Ç: 4.440, 2Ç: 4.655, 3Ç: 4.860

Goldman Sachs: 1Ç: 4.230, 2Ç: 4.435, 3Ç: 4.630