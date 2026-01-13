ABD’den İran Vatandaşlarına Acil Ayrılma Uyarısı

ABD’DEN İRAN’DAKİ VATANDAŞLARA ACİL ÇAĞRI

ABD, ülkedeki devam eden protestolar ve güvenlik tehditleri gerekçe gösterilerek İran’daki vatandaşlarına “derhal ülkeyi terk edin” çağrısı yaptı. Tahran’daki Sanal Büyükelçilik aracılığıyla yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarının Washington yönetiminden “yardım talep etmeden İran’dan çıkış planı hazırlamaları” gerektiği vurgulandı.

GÜVENLİK RİSKLERİNE DİKKAT

Açıklamada, ülkedeki devam eden gösterilere ve yükselen güvenlik risklerine dikkat çekilerek, “İran’dan hemen ayrılın. Eğer ayrılamıyorsanız, evinizde ya da başka bir güvenli binada güvenli bir yere geçin.” ifadelerine yer verildi. Bu durum, hem İran’daki vatandaşların güvenliği hem de olası acil durumlar için önceden tedbir alınması gerektiğini gösteriyor.

DİPLOMASİ ÖNCELİĞİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin İran konusundaki stratejisine dair bilgi verirken, Başkan’ın öncelikle diplomatik yolları tercih ettiğini ancak askeri güç kullanımlarının da her zaman seçenekler arasında bulunduğunu belirtti. Bu durum, ABD’nin İran’la ilgili yaklaşımında denge sağlamaya çalıştığını ortaya koyuyor.