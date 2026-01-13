Oktay Kaynarca Açıklama Yaptı Uyuşturucu Operasyonlarına Destek Verdi

Uyuşturucu operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan Oktay Kaynarca’dan açıklama geldi. Soruşturma sürecinde ifadesini verecek olan Kaynarca, operasyonları desteklediğini ifade etti.

Açıklamasında, adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini vurgulayan Kaynarca, uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu bağlamda gerçekleştirilen her türlü yasal operasyonu desteklediğini dile getirdi. Kaynarca, “Alnım açık, başım dik” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kaynarca’nın da bulunduğu 6 kişi, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilere, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak”, “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” ve “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlamaları yöneltilmişti.