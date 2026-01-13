Aziz Yıldırım Bebek Otel Üzerine Açıklama Yaptı

aziz-yildirim-bebek-otel-uzerine-aciklama-yapti

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yıldırım Teyit adlı sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Yıldırım, Gazeteci Özlem Gürses’in YouTube’da gerçekleştirdiği yayın sırasında kendisinin fotoğrafını kullanarak Bebek Otel’i konu alan açıklamalarda bulunmasına tepki gösterdi.

FOTOĞRAF KULLANIMI YANLIŞ

Açıklamalarında Yıldırım, “Sayın Özlem Gürses’in dijital medya kanallarında, fotoğrafım alakasız bir biçimde kullanılarak, Bebek Otel’le ilgili bir haberin içerisinde yer almıştır” ifadelerini kullandı. Yıldırım, 20 yılı aşkın süredir Bebek Otel’de bulunmadığını vurgulayarak, bahsi geçen haberdeki fotoğrafının kullanılmasının yersiz ve yanlış olduğunu belirtti.

BASINDAN DİKKAT İSTEDİ

Aynı zamanda Yıldırım, “Sayın Özlem Gürses nezdinde tüm basın dünyasından ricam, haberlerinizi yaparken çok daha dikkatli ve sorumlu davranmanızdır” diyerek medyaya dikkatli davranmaları konusunda çağrı yaptı.

