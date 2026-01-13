Türkiye Kırtasiye Sektörü Dijitalleşme ve Markalaşmaya Yöneliyor

Türkiye kırtasiye sektöründe 2025 yılında nominal büyüme devam ederken, TÜKİD; güvenli ürün stratejisi, markalaşma ve dijitalleşmeyi 2026 yılı için öncelikli hedefler arasında belirliyor. Avrupa pazarındaki artışla birlikte ürün güvenliği, izlenebilirlik ve dokümantasyon konularında yapılan yatırımlar ön plana çıkarken; Körfez ülkeleri, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Amerika ihracat için yeni gelişim alanları oluşturuyor. Kırtasiye mağazaları, tüketici deneyimi, güven ve hızlı erişim arayışı çerçevesinde, çok kanallı yapıların merkezindeki yaşam alanlarına dönüşümünü sürdürüyor. Türkiye, kırtasiye sektöründe 2025’te yazım gereçleri, okul ve ofis kırtasiyesi ile kağıt ürünleri kategorilerinde nominal büyümesine devam ediyor. Ürünü deneyimleme ve görerek satın alma gerekliliğinin baskın olduğu bu sektörde, fiziksel mağazaların önemi korunuyor. Kırtasiye, eğitimden ofislere, hobilerden yaratıcılığa kadar geniş bir kullanım alanı sunarak mevsimsellikten bağımsız bir işleyişe sahip.

TÜKİD BAŞKANI GÜVENLİ ÜRÜN VE DİJİTAL GÖRÜNÜRLÜK VURGULUYOR

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, “Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin kırtasiyeci sektöre hizmet ediyor. Acil ihtiyaç ve okula dönüş dönemlerinde çevrimiçi ve fiziksel kanal birlikte çalışıyor ancak çocuk ürünlerinde güvenli ürün ve doğru yönlendirme ihtiyacı nedeniyle uzman kırtasiyecinin rolü kritik. Doğru lokasyon, güçlü ürün karması, dijital görünürlük, kurumsal müşteri yönetimi olan işletmelerin daha dayanıklı olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. Keresteci, 2026 yılı için TÜKİD’in önceliklerini belirterek, “Güvenli ürün yaklaşımını merkeze alırken; sürdürülebilir rekabet, yerli üretimin katma değerinin artırılması, ihracatta pazar çeşitliliği ve kırtasiyecinin dijital çağda güçlenmesi temel hedeflerimiz olacak” diye belirtti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANIYOR

Kırtasiye sektöründe ürünü görme, deneme imkanı ve güvenin belirleyici unsurlar olduğunu vurgulayan Keresteci, fiziksel mağazaların sektör için hala kritik bir role sahip olduğunu ifade etti. Öte yandan, Türkiye’de e-ticaretin hızlı bir şekilde geliştiğine dikkat çeken Keresteci, “Ticaret Bakanlığı’nın e-ticaret görünümü raporları, pazar büyüklüğünü ve kırtasiye özelinde yaşanan satış kanalı dönüşümünü net biçimde ortaya koyuyor. TÜKİD olarak bu dönüşüm sürecinde odağımız; güvenli ürün bilinci ve doğru ürün bilgisinin güçlendirilmesi, modernleşen kırtasiye mağazalarının yaşam alanlarına dönüşmesi. Kırtasiyecilerin dijital dönüşümünü hızlandıracak ve sektörel dayanıklılığı artıracak etkinliklerle ticaret hacmimizi büyütmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Keresteci, üyelerinin dijital görünürlüğünü artırmaya yönelik bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarına odaklanacaklarını, sektörle ilgili buluşmalar, fuar katılımları ve dijital farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

2026 yılına dair beklentilerini paylaşan Keresteci, “Orta Doğu ve yakın pazarlarda ticari ilişkilerin güçlenmesiyle ihracat ivmesinin devam edeceğini öngörüyoruz. Avrupa pazarında; ürün güvenliği, izlenebilirlik ve artan dokümantasyon yükümlülükleri nedeniyle firmaların uyum yatırımlarına daha fazla odaklanması gerekecek. Bu süreç, Avrupa’ya satış yapan firmalar için yeni bir adaptasyon dönemini de beraberinde getirecek. TÜKİD olarak özellikle Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinde büyüme fırsatı görüyoruz. Ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın kolay ihracat içerikleri de e-ihracatta ‘kırtasiye ve ofis malzemeleri’ kategorisinin küresel e-ticaret alt pazarlarında konumlanışını ve alt kategorilerini özetliyor” açıklamalarında bulundu.

MARKALAŞMA STRATEJİK HEDEF OLARAK BELİRTİLİYOR

Türkiye’deki kırtasiye sektörü, rekabetçi ve çok dinamik bir yapı sunuyor. Yerli üretimde; yazım gereçleri, defter, ajanda ve dosyalama ürünleri gibi kâğıt-kırtasiye grupları öne çıkarken, bu ürünlerde markalaşmanın önemini vurgulayan Keresteci, “Kalite standardizasyonu, ihracat sertifikasyonu, izlenebilirlik ve sürdürülebilir ambalaj gibi alanlarda güçlü bir dönüşüme ihtiyaç var. Katma değeri yüksek, güvenilir ve markalı ürünlerle iç pazarda kalıcı olmak ve ihracatta rekabet gücünü artırmak mümkün. Bu kapsamda mevcut ve potansiyel ihracat pazarlarında temaslarımızı güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ ÜRÜN VURGUSU DEVAM EDİYOR

Satışlarda kampanya dönemlerinin etkili olduğunu belirten Keresteci, 2026 yılında fiyat baskısının yanı sıra ürün güvenliğine yönelik dikkatin artarak devam edeceğini öngördüklerini aktardı. Sektörde güvenli ürün oranının yüzde 99’un üzerine çıktığını hatırlatan Keresteci, “Güvensiz ürüne sıfır tolerans yaklaşımı gündemimizde olmaya devam edecek. Kırtasiyeden güvenle alışveriş vurgumuz sürecek. Sektörel birlikteliği artıran organizasyonlar, denetim ve uyum süreçlerinde paydaşlarla koordinasyon, kırtasiyecilerin dijitalleşme ve rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Sektörümüzü daha dayanıklı, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya birlikte taşıyacağız.” şeklinde konuştu.