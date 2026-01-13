Apple Siri’ye Gemini Entegrasyonuyla Rekabeti Artırıyor

Apple, sesli asistanı Siri’nin bu yıl içinde duyurulacak yeni versiyonunda Google’ın Gemini yapay zeka modellerini entegre edecek. İki firma arasındaki yapay zeka iş birliği, Google’ın ana şirketi Alphabet’in OpenAI ile olan rekabetinde avantaj sağlamış olacak.

İŞ BİRLİĞİ PİYASA DEĞERİNİ ARTIRIYOR

Google’ın teknolojilerinin zaten Samsung’un “Galaxy AI” asistanında kullanıldığı biliniyor. Anlaşmanın mali detayları henüz kamuoyuna açıklanmazken, Alphabet ve OpenAI, Apple ile iş birliği yapmak için birbirleriyle rekabet ediyordu. Yapılan duyurunun ardından, Alphabet’in piyasa değeri dün 4 trilyon doları geçti. Şirketin hisseleri, yapay zeka alanındaki projelerine yönelik olumlu beklentilerle geçtiğimiz yıl %65 oranında bir artış gösterdi.