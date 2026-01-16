2026’da Sıcaklıkların Yükselmesi Küresel Tehdit Olacak

Geçtiğimiz yıl, hava sıcaklıkları ay ve gün bazında rekor seviyelere ulaşarak, ciddi can kayıplarına neden oldu. 2026’da sıcaklıkların yine yüksek seviyelerde seyredeceği endişesi, küresel ölçekte büyük bir sorunu işaret ediyor. İngiltere Met Office, artan emisyonlar nedeniyle 2026’nın kayıtlardaki en sıcak dört yıldan biri olabileceği tahminini kamuoyuna duyurdu. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nden Kıdemli Bilim İnsanı Julien Nicolas, “Ne yazık ki bazı aşırı hava olaylarını görmeye devam edeceğiz ve 2026’nın da en sıcak yıllar arasında olma ihtimali var” ifadesinde bulundu.

2025 EN SICAK ÜÇÜNCÜ YIL OLDU

Küresel düzeyde 2025’in kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl olmasının ardından, bu yıl da benzer bir sıcaklık eğiliminin sürmesi ve aşırı sıcaklıkların etkisini hissettirmesi bekleniyor. İnsan kaynaklı emisyonların artışı, küresel sıcaklık artışının da hızlanmasına sebep oluyor. Bu hafta, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Dünya Meteoroloji Örgütü ve İngiltere Meteoroloji Örgütü tarafından aynı anda yayımlanan raporlar, 2025’in, kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl olduğunu ortaya koydu. Copernicus verilerine göre, geçen yıl küresel ortalama yüzey sıcaklığı sanayi öncesi dönem seviyesine göre 1,47 derece artış gösterdi. WMO ve Berkeley Earth’ün analizleri ise bu artışın 1,44, İngiltere Met Office’e göre ise 1,41 derece olduğunu belirtmektedir.

PARİS ANLAŞMASI’NIN HEDEFLERİ

Uluslararası müzakereler çerçevesinde belirlenen Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda, küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında kalması ve mümkünse 1,5 derece ile sınırlandırılması gerekmektedir. Ancak, 2024 yılı sonu itibarıyla global emisyonlarda yıllık yüzde 1,3 artışla 53 gigaton karbondioksit eşdeğerine ulaşıldığı kaydedildi. Bunun yaklaşık 38 gigatonunu enerji sektörü kaynaklı emisyonlar oluşturuyor. Bilim insanları, son yıllarda gözlemlenen aşırı sıcaklıkların sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama hedefi için “pencerenin kapanmak üzere olduğu” ve birkaç yıl içinde hedef aşımının gerçekleşme riskine karşı uyarılarda bulunuyor.

2026 SICAKLIK TAHMİNLERİ

İngiltere Met Office, sürdürülen emisyon artışının 2026’nın kayıtlardaki en sıcak dört yıldan biri olacağı yönündeki tahminlerini sürdürüyor. 2026’da küresel sıcaklık artışının, sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,34 ile 1,58 derece arasında olabileceği öngörülüyor. Böylelikle dört yıl üst üste, küresel ortalama sıcaklık sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,4 derece artış gösterebilir. Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nden Kıdemli Bilim İnsanı Julien Nicolas, küresel sıcaklık artışının uzun yıllardır devam ettiğini fakat son yıllardaki ısınmanın iklim bilimcileri kısmen şaşırttığını ileri sürdü. Nicolas, “Ne yazık ki bazı aşırı hava olaylarını görmeye devam edeceğiz” derken, küresel ısınmanın bazı bölgelerde yeni normal olduğuna vurgu yaptı.

SICAKLIKLARIN ARTMA RİSKİ

Dünyanın daha fazla ısınmasını engellemek maksadıyla Paris Anlaşması’nın 1,5 derece sıcaklık artışı hedefine sadık kalınması gerektiğini belirten Nicolas, şu ifadeleri kullandı: “Bu hedef geçici olarak aşılmış olabilir ancak kalıcı bir aşım durumu söz konusu değil. Ancak, bu sınırın kalıcı biçimde aşılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor ve büyük olasılıkla 2030’a kadar bu aşım gerçekleşecek.” Ek olarak, sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmak için mevcut olan fırsat pencerenin kapanmak üzere olduğunu aktaran Nicolas, bununla birlikte hedefin uzun vadede korunması ve geri dönmeyi sağlamak için atılacak adımların kritik olduğuna dikkat çekti.