2026 DGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak? Başladı mı? Tercih Kılavuzu ve Tarihleri

13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanan DGS sonuçlarının ardından adayların en çok merak ettiği konu, tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı oldu. DGS taban puanlarını kullanarak 4 yıllık bölümlere yerleşmek isteyen adaylar, ön lisans eğitimlerini lisans programlarına taşıma imkânı bulacak. ÖSYM’nin sınav takvimine göre, 2026 DGS sonuçlarına göre tercih başvuruları alınacak. Adaylar, DGS tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığını ve tercih sürecinin başlama ile bitiş tarihlerini de araştırıyor.