2026 FIFA Dünya Kupası Play-off Final Hakemleri Açıklandı

Millî Takımımızın Kosova ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçının hakem kadrosu belirlendi.
MAÇIN DETAYLARI
Kosova’nın başkenti Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda 31 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek olan karşılaşma, TSİ 21.45’te başlayacak. Bu önemli müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek.
HAKEM KADROSU
Oliver’a, yardımcı hakemlik görevinde Stuart Burt ve James Mainwaring eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Christopher Kavanagh atanmış durumda.