İran’dan ABD’nin Gizli Saldırı Planları İddiası

ABD-İSRAİL VE İRAN ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA SÜRÜYOR

İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmalar 30 gündür aralıksız devam ediyor. Tarafların birbirine yönelik saldırıları ve askeri operasyonları gerilimi artırırken, İran’dan dikkat çekici bir açıklama daha yapıldı.

TANSİYONU YÜKSELTECEK AÇIKLAMALAR

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran güçlerinin ABD askerlerinin karaya çıkmasına yönelik hazırlıkta olduğunu duyurdu. Kalibaf, ABD Başkanı’nın müzakereye açık olduğunu iddia ederken, aynı zamanda “gizlice kara saldırısı planladığını” da belirtti.

“ADAMLARIMIZ ONLARI ATEŞE VERMEYİ BEKLİYOR”

Kalibaf, “Düşman açıkça müzakere mesajı gönderiyor ve gizlice kara saldırısı planlıyor. Bizim adamlarımız, Amerikan askerlerinin karaya inmesini ve onları ateşe vermeyi bekliyor” diye konuştu.

AÇIKLAMALARIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Bugün erken saatlerde ABD basınında, Pentagon’un İran’daki kara operasyonlarına yönelik hazırlık yaptığına dair haberler yayımlandı. Bu gelişme, ABD ordusunun 31. Deniz Piyade Sefer Birliği’nden 3.500 askerin Orta Doğu’ya intikal ettiğini duyurması sonrasında meydana geldi.

DÜNYA BUGÜN YAŞANANLARDAN ENDİŞELİ

ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü Destansı Öfke Operasyonu devam ederken, bir gazetede yayımlanan iddialar dikkat çekti. Yetkililere dayandırılan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran’da uzun süreli bir kara operasyonu için hazırlık yaptığı bildirildi. kaynaklar, bu operasyonun çatışmada “yeni bir aşamayı” başlatabileceğini ve son dört haftadaki saldırılardan “önemli ölçüde daha tehlikeli” olabileceğini ifade etti.