Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’den 5G Vurgusu

Türkiye’nin 5G’ye geçmesine az bir süre kala, Türk Telekom’un CEO’su Ebubekir Şahin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Şahin, 81 ilde uygulanacak olan 5G teknolojisinin arkasında Türk Telekom’un güçlü altyapısının ve çalışanlarının özverili çalışmalarının bulunduğunu ifade etti. Şirketin, 5G’ye hazırlanma sürecindeki faaliyetlerine vurgu yaparak, 81 ilde bu teknolojiye geçiş için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını dile getirdi.

GELECEĞİ İNŞA ETME HEDEFİ

Şahin, Türk Telekom’un “81 ilde 5G var” şeklindeki paylaşımını hatırlatarak, “Dünü inşa eden bizdik, 5G ile geleceği de inşa eden biz olacağız” ifadeleriyle şirketin 5G alanındaki geleceğe yönelik kararlılığını vurguladı. Bu sözler, Türk Telekom’un sektördeki liderliğini pekiştiren bir mesaj niteliği taşıdı.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR

Paylaşımında, “En uzak köyümüzden en kalabalık şehrimize kadar yükselen bu başarının arkasında, çalışanlarımızın üstün gayreti, emeği ve sarsılmaz özverisi var” şeklinde konuşan Şahin, çalışma arkadaşlarına bu büyük vizyonun bir parçası olmalarından ötürü teşekkür etti. Bu ifadeler, şirketin ekip ruhunu ve geleneksel değerlerini ön plana çıkarıyor.

