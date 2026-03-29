Sancaktepe’de Yol Kenarında Bebeğin Cesedi Bulundu

Bir belediye çalışanı, Sancaktepe ilçesinin Fatih mahallesi Levent sokakındaki yol kenarında beze sarılı ve hareketsiz bir bebek buldu.

Durumun hemen yetkililere bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay mahalline yönlendirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, tüm detayları belirlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

BEBEĞİ BIRAKAN KİŞİLER ARANIYOR

Bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için, cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı kaydedildi.

Polis, bebeği terk eden kişi veya kişilerin kimliklerini tespit ederek yakalamak için soruşturma başlatmış durumda.

Fenerbahçe Opet Final Serisine Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 85-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Beşiktaş’ta Sadio Mane İçin Gelişmeler Hız Kazandı

Beşiktaş, Sadio Mane transferi için önemli bir adım atarak eski oyuncusu Demba Ba'yı sürece dahil etti ve teknik direktör Sergen Yalçın, Mane ile de iletişim kurdu.
Hava Koşulları Nedeniyle Uçuş İptalleri Sürüyor

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 76 seferi iptal etti. AJet ise 51 seferin iptal olduğunu bildirdi. Uçaklar yönlendirildi.
Kenan Yıldız Dünyanın En Değerli 23 Yaş Altı Futbolcusu

Serie A'da Juventus'la başarılar elde eden Kenan Yıldız, dünya çapında 23 yaş altı en değerli futbolcu unvanını kazandı. Başarıları dikkat çekiyor.
Fransız Komünist Partisi’nden Sezen Aksu Vurgusu

Fransız Komünist Partisi, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi ve 400'den fazla belediyeyi yönetmeye devam ettiklerini duyurdu. Parti, sosyal medyada Sezen Aksu’nun bir şarkısını paylaştı.