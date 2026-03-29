Sancaktepe’de Yol Kenarında Bebeğin Cesedi Bulundu

Bir belediye çalışanı, Sancaktepe ilçesinin Fatih mahallesi Levent sokakındaki yol kenarında beze sarılı ve hareketsiz bir bebek buldu.

Durumun hemen yetkililere bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay mahalline yönlendirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, tüm detayları belirlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

BEBEĞİ BIRAKAN KİŞİLER ARANIYOR

Bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için, cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı kaydedildi.

Polis, bebeği terk eden kişi veya kişilerin kimliklerini tespit ederek yakalamak için soruşturma başlatmış durumda.