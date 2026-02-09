2026 Ford Mondeo Guangzhou Fuarı’nda Tanıtıldı

Ford, Guangzhou Otomobil Fuarı çerçevesinde 2026 yılı için yeniden tasarlanmış Mondeo modelini otomobil meraklılarının beğenisine sundu. Kuzey Amerika pazarında sedan satışlarında duraklama yaşanırken, marka Çin ve Orta Doğu gibi bölgelerde bu segmentteki iddiasını yenilikçi tasarımıyla devam ettiriyor.

MUSTANG’LA BENZERLİK GÖSTEREN AGRESİF TASARIM

Araçta en dikkat çekici değişiklik, ön ve arka kısımlarda yapılan güncellemelerle ortaya çıkan ve araca dört kapılı bir Mustang havası katan görsel değişim oldu. Yenilenen far tasarımı ve modern LED grafikler, genişletilmiş ızgara ile sporty tampon hava girişleriyle birleşerek son derece agresif bir görünüm sergiliyor.

