2026 Henley Pasaport Endeksi Açıkladı: Singapur Zirvede

DÜNYA PASAPORTLARINDA ZİRVEDEN AŞAĞILARA DÜŞÜŞ

Henley Pasaport Endeksi’nin 2026 yılına ait verileri yayımlandı. Bu veriler, dünya çapında pasaportlara vizesiz erişim imkanı tanınan ülkelerin sayısında önemli bir değişim yaşandığını ortaya koydu. En güçlü ve en zayıf pasaportlar arasındaki fark ise tarihi bir zirveye ulaştı.

GÜÇLÜ PASAPORT SIRA SINGAPUR’DA

2026 verilerinin sonucuna göre dünyanın en güçlü pasaportu yine Singapur’a ait. 2003 yılından bu yana listenin zirvesinde yer almaya devam eden Singapur pasaportu, 192 ülkeye vizesiz seyahat olanağı sunarak en güçlü pasaport unvanını koruyor.

EN ZAYIF PASAPORT AFGANİSTAN’DA

Henley Pasaport Endeksi’nde listenin en sonunda ise 24 ülkeye vizesiz giriş imkanı tanıyan Afganistan pasaportu yer aldı. Bu durum, dünya genelinde pasaportlar arasındaki gözlemlenen eşitsizliği daha da belirgin hale getiriyor.

