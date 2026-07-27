2026 LGS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? MEB E-Okul Sorgulama Ekranı

Bir öğrenci sınav kağıdına yazı yazıyor
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih süreci sona erdi ve sonuçlar için bekleyiş başladı.
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri için son gün bugün (27 Temmuz) saat 17.00 itibarıyla sona eriyor. MEB tarafından belirlenen kontenjanlara toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek.

KONTENJAN DAĞILIMI DETAYLANDIRILDI

Anadolu liselerine 60 bin 886, fen liselerine 38 bin 700, sosyal bilimler liselerine 9 bin 210, Anadolu imam hatip liselerine 43 bin 706, mesleki ve teknik Anadolu liselerine ise 46 bin 397 kontenjan ayrıldı.

ÜÇ KATEGORİDE TERCİH YAPILACAK

Adaylar merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapacak. Gözler şimdi 2026 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı duyuruya çevrildi. LGS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı bilgileri merakla bekleniyor.

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