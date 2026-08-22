2026 PMYO Parkur Sınavı Ne Zaman? Fiziki Yeterlilik Sınav Tarihi ve Takvimi

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) giriş sürecinde fiziki yeterlilik ve parkur sınavı için geri sayım başladı; adaylar, 2026 yılına ilişkin sınav takviminin netleşmesini bekliyor. Bu aşamanın ardından mülakat süreci devreye girecek, ancak sınav merkezleri, parkur günleri, aday çağrı sırası ve mülakat takvimi gibi detaylar Polis Akademisinin resmi duyurusuyla kesinleşecek. Bu nedenle adayların hazırlıklarını sürdürürken yalnızca kurumun resmi açıklamalarını esas alması büyük önem taşıyor.